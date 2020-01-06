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6 января, источник: Vesti.kz

От 513 тысяч до 3,4 миллиона. Исламхан и другие самые дорогие свободные агенты из Казахстана

В наступившем году сразу несколько игроков сборной Казахстана стали свободными агентами. У одних завершились контракты с клубами КПЛ, а с другими трудовые договоры были расторгнуты. Суммарная стоимость топовых свободных агентов составляет более десяти миллионов долларов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о них.

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Источник: Reuters

Баурыжан Исламхан («Кайрат») — 3,42 миллиона долларов.

Лидер «Кайрата» 31 декабря 2019 года стал свободным агентом. Много говорилось о том, что Исламхан должен пойти в московский «Локомотив».

Однако пока в этом вопросе полная неясность. Более того, экс-капитан «Кайрата», перед которым поставлено условие продолжить карьеру за пределами Казахстана, присоединился к алматинскому клубу на первых сборах.

Роман Муртазаев («Астана») — 2,85 миллиона долларов.

В конце декабря Роман Муртазаев перестал быть игроком «Астаны». Форвард сборной Казахстана пополнил состав столичного клуба перед началом сезона-2017, перейдя из «Иртыша». За это время он стал трехкратным чемпионом Казахстана и выиграл Суперкубок страны. Кроме того, Муртазаев сыграл в групповой стадии Лиги Европы.

Воспитаннику карагандинского футбола прочат продолжение карьеры в России.

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Виктор Дмитренко («Тобол») — 1,37 миллиона долларов.

28-летний защитник провел четыре сезона в «Тоболе», съездив в 2017 году на полгода в карагандинский «Шахтер».

В сборной Казахстана Дмитренко последний матч провел еще при Александре Бородюке в октябре 2017 года. А в отборочной кампании Евро-2020 экс-защитник «Тобола» несколько игр провел на скамейке запасных. Впрочем, сбрасывать со счетов такого исполнителя пока рано. При дефиците качественных центральных защитников он может рассчитывать на скорое трудоустройство в КПЛ и на возвращение в национальную команду.

Бауыржан Турысбек («Тобол») — 1,14 миллионов долларов.

Нападающий сборной Казахстана в конце минувшего года покинул «Тобол» на правах свободного агента. 28-летний Турысбек пополнил состав костанайцев перед сезоном 2018. На его счету 71 матч и 17 голов.

За сборную последний матч он провел в июне 2019 года. На его счету 14 игр в главной команде страны и три гола. Пока экс-нападающий «Жетысу», «Кайрата» и «Тобола» не определился со своим будущим.

Серикжан Мужиков («Астана») — 855 тысяч долларов.

Сегодня, 6 января, было объявлено об уходе Серикжана Мужикова из «Астаны». Его можно назвать одним из долгожителей столичного клуба. В 2014 году он перешел туда из «Жетысу». В 2015 году воспитанник талдыкорганского футбола на полгода уезжал в «Кайсар», но после возвращения в «Астану» пережил с клубом ряд славных и исторических моментов. Это — неоднократные победы в чемпионатах Казахстана и выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

За сборную Казахстана он провел 23 матча, отметившись одним голом.

Сергей Хижниченко («Астана») — 513 тысяч долларов.

Еще одним футболистом, с которым в это межсезонье рассталась «Астана», стал Сергей Хижниченко. 28-летний форвард сборной Казахстана, сменивший не один клуб КПЛ и поигравший в зарубежных чемпионатах, в 2019 году, пополнил состав столичной команды. На его счету 30 матчей и шесть голов за «Астану».

Отметим, что в 2010 году, когда «Астана» называлась «Локомотивом», Хижниченко уже выступал в клубе.

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