«Удинезе» победил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Футболисты «Удинезе» одержали победу над «Лечче» в матче 18-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Футболисты «Удинезе» одержали победу над «Лечче» в матче 18-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в Лечче, завершилась со счетом 1:0. Голом на 88-й минуте отметился Родриго Де Пауль.
«Удинезе» с 21 очком занимает 13-е место в турнирной таблице, «Лечче» (15) идет на 17-й строчке.
|Фабио Ливерани
|Лука Готти
|Родриго де Пауль
|88′
|21
|Васкунселос Феррейра Габриэл
|1
|Хуан Муссо
|5
|Фабио Лучони
|5
|Уильям Трост-Эконг
|7
|Джулио Донати
|17
|Брам Найтинк
|13
|Лука Россеттини
|19
|Йенс Стрюгер Ларсен
|39
|Кристиан Делль`Орко
|87
|Себастьен Де Майо
|4
|Якопо Петриччоне
|6
|Секу Фофана
|8
|Марко Манкосу
|38
|Роландо Мандрагора
|77
|Панайотис Тахцидис
|7
|Стефано Окака Чука
|10
|Филиппо Фалько
|12
|Кен Сема
75′
|23
|Андреа Табанелли
69′
|23
|Игнасио Пуссетто
|17
|Диегу Фариас
|10
|Родриго де Пауль
89′90′
|30
|Хума Бабакар
80′
|72
|Антонин Барак
|19
|Андреа Ла Мантия
|30
|Илия Несторовски
65′
|15
|Кевин Лазанья
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|8
|17
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Антонио Джуа(Италия)