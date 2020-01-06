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6 января, источник: Спорт РИА Новости

«Удинезе» победил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Футболисты «Удинезе» одержали победу над «Лечче» в матче 18-го тура чемпионата Италии.

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Встреча, прошедшая в Лечче, завершилась со счетом 1:0. Голом на 88-й минуте отметился Родриго Де Пауль.

«Удинезе» с 21 очком занимает 13-е место в турнирной таблице, «Лечче» (15) идет на 17-й строчке.

Лечче
0:1
Первый тайм: 0:0
Удинезе
Футбол, Италия, Тур 186.01.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Via Del Mare
Главные тренеры
Фабио ЛивераниЛука Готти
Голы
Родриго де Пауль88′
Составы команд
21Васкунселос Феррейра Габриэл
1Хуан Муссо
5Фабио Лучони
5Уильям Трост-Эконг
7Джулио Донати
17Брам Найтинк
13Лука Россеттини
19Йенс Стрюгер Ларсен
39Кристиан Делль`Орко
87Себастьен Де Майо
4Якопо Петриччоне
6Секу Фофана
8Марко Манкосу
38Роландо Мандрагора
77Панайотис Тахцидис
7Стефано Окака Чука
10Филиппо Фалько
12Кен Сема
75′
23Андреа Табанелли
69′
23Игнасио Пуссетто
17Диегу Фариас
10Родриго де Пауль
89′90′
30Хума Бабакар
80′
72Антонин Барак
19Андреа Ла Мантия
30Илия Несторовски
65′
15Кевин Лазанья
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)10
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые8
17Фолы12
0Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Джуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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