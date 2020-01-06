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22:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кудряшов подписал контракт с турецким «Антальяспором»

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов подписал контракт с турецким «Антальяспором», сообщается на официальном сайте клуба.

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Соглашение рассчитано на полтора года.

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Кудряшов с июля выступал в составе «Сочи», в декабре он покинул команду. Ранее в 2019 году он играл в Турции за «Истанбул Башакшехир».

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