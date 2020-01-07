Нулевая премьера Златана и первый хет-трик Роналду в серии А
Итальянские клубы вышли из краткосрочного отпуска. Что было интересного в понедельник?
Итальянские клубы вышли из краткосрочного отпуска. Что было интересного в понедельник?
Накануне матча стало известно, что в Мальме свергли статую Ибрагимовича
В «Мальме» Ибрагимович едва ли
«Милан» сыграл 0:0 в домашнем матче с «Сампдорией», Ибрагимович вышел на замену на 55-й минуте вместо одного из главных разочарований сезона — нападающего Пентека.
Швед не впечатлил: за 35 минут он один раз пробил по воротам — и неточно. Но всем ясно, что Ибрагимовичу нужно набрать форму.
Златан пришел, но главной звездой серии А остается Криштиану Роналду. И за ним следят настолько пристально, что замечают детали его внешнего вида при выходе из автобуса. Например, перед матчем с «Кальяри» все отмечали, с каким плеером вышел Роналду. Да, вы верно заметили, это древний айпод. И это весьма странный вид для 2020-го.
Но все равно важнее не то, что носит Криштиану, а то, как он играет. В первом тайме португалец не забил, но затем разродился сразу тремя мячами. Чуть больше получаса — и второй
Правда, не все в этом матче шло хорошо для Криштиану. Вот над этим исполнением штрафного в соцсетях долго смеялись. До окончания матча, конечно же.
Прорыв Роналду сразу проанализировали статистики. Итак: — Криштиану забивает в пятерке сильнейших лиг Европы уже 18 лет подряд (это достижение могут повторить только Клаудио Писарро из «Вердера» и Хоакин из «Бетиса»).
Криштиану лишь второй игрой после Алексиса Санчеса, который оформлял
Криштиану стал первым португальцем, забившим три мяча за матч в серии А.
…И так далее.
После победы над «Кальяри» Роналду сказал: «Я доволен
Для Дженнаро Гаттузо матч с «Интером» — всегда раздражитель. К нему в роли главного тренера «Наполи» все еще сложно привыкнуть, но это факт.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте перед игрой хвалил Гаттузо и говорил, что проделанное Дженнаро в «Милане» недооценено. По «Наполи» пока сложно понять, что сделал Гаттузо. В любом случае это пока не приносит успеха.
К 33-й минуте «Интер» выигрывал в Неаполе 2:0 — оба гола забил Лукаку. Бельгиец летом очень хотел уехать из «Манчестер Юнайтед», и уже очевидно: он сделал верный выбор. В чемпионате Англии в прошлом сезоне Лукаку наколотил 12 мячей, а сейчас — уже 14. Больше него в серии А забил только Иммобиле из «Лацио» (19).
Милик еще до перерыва отыграл один мяч, но на 70-й минуте Лаутаро Мартинес восстановил преимущество «Интера» в два мяча.
У «Наполи» были моменты. Но Инсинье упустил уйму моментов, в том числе попал в перекладину со штрафного. А Ханданович был традиционно монолитен в воротах.
1:3 — «Интер» не отпустил «Ювентус» и продолжает лидировать в серии А по дополнительным показателям.