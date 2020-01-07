Казахстанский клуб после выхода в КПЛ расстался с главным тренером
39-летний казахстанский специалист Али Алиев покинул пост главного тренера петропавловского «Кызыл-Жар СК», сообщает официальный сайт клуба.
39-летний казахстанский специалист Али Алиев покинул пост главного тренера петропавловского «Кызыл-Жар СК», сообщает официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне «Кызыл-Жар СК» под руководством Алиева стал чемпионом Первой лиги и гарантировал себе участие в следующем сезоне
Контракт тренера с петропавловцами подошел к концу 1 декабря 2019 года, а руководство клуба решило не продлевать соглашение с казахстанским специалистом.
Новый главный тренер петропавловцев будет представлен команде и общественности 11 января.