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15:19 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб после выхода в КПЛ расстался с главным тренером

39-летний казахстанский специалист Али Алиев покинул пост главного тренера петропавловского «Кызыл-Жар СК», сообщает официальный сайт клуба.

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В прошедшем сезоне «Кызыл-Жар СК» под руководством Алиева стал чемпионом Первой лиги и гарантировал себе участие в следующем сезоне Премьер-лиги.

Контракт тренера с петропавловцами подошел к концу 1 декабря 2019 года, а руководство клуба решило не продлевать соглашение с казахстанским специалистом.

Новый главный тренер петропавловцев будет представлен команде и общественности 11 января.

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