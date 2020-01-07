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13:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Эспаньол» предпочитает Смолову форварда «Бенфики» де Томаса

«Эспаньол» не рассматривает форварда сборной России и «Локомотива» Федора Смолова в качестве реального варианта в это трансферное окно.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как пишет Pericos Online, приоритетным вариантом для испанского клуба является Рауль де Томас, выступающий за «Бенфику».

Кандидатура Смолова рассматривалась скаутами в качестве одного из альтернативных вариантов, но сейчас «Эспаньол» не следит за россиянином.

В этом сезоне 25-летний де Томас в 17 матчах забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. На счету 29-летнего Смолова 4 гола и 4 голевые передачи в 19 встречах.

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