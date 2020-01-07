«Эспаньол» предпочитает Смолову форварда «Бенфики» де Томаса

Источник: Спорт-Экспресс

Как пишет Pericos Online, приоритетным вариантом для испанского клуба является Рауль де Томас, выступающий за «Бенфику».

Кандидатура Смолова рассматривалась скаутами в качестве одного из альтернативных вариантов, но сейчас «Эспаньол» не следит за россиянином.