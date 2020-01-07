Месси, Суарес и Бензема попали в сборную первого круга Ла Лиги по версии Marca
Испанское издание Marca представило сборную лучших игроков первого круга Ла Лиги.
Испанское издание Marca представило сборную лучших игроков первого круга Ла Лиги.
Вратарь:
Ян Облак («Атлетико Мадрид»).
Защитники:
Хесус Навас («Севилья»), Жерар Пике («Барселона»), Диего Карлос («Севилья»), Хосе Гайя («Валенсия»).
Полузащитники:
Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»), Федерико Вальверде («Реал Мадрид»), Санти Касорла («Вильярреал»).
Нападающие:
Лионель Месси («Барселона»), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Луис Суарес («Барселона»).
В турнирной таблице чемпионата Испании лидирует «Барселона», набрав 40 очков в 19 турах. На втором месте располагается мадридский «Реал», у которого в активе также 40 очков. Замыкает тройку лидеров «Атлетико», набравший 35 очков.