Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.01
Болонья
Фиорентина
11
Футбол. Зарубежный
6.01
Милан
Сампдория
00
Футбол. Зарубежный
6.01
Ювентус
Кальяри
40
Футбол. Зарубежный
6.01
Аталанта
Парма
50
Футбол. Зарубежный
6.01
Лечче
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
6.01
Наполи
Интер
13
Все события
Фоторепортажи
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
15:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси, Суарес и Бензема попали в сборную первого круга Ла Лиги по версии Marca

Испанское издание Marca представило сборную лучших игроков первого круга Ла Лиги.

Наверх
Источник: AP 2019

Вратарь:
Ян Облак («Атлетико Мадрид»).

Защитники:
Хесус Навас («Севилья»), Жерар Пике («Барселона»), Диего Карлос («Севилья»), Хосе Гайя («Валенсия»).

Полузащитники:
Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»), Федерико Вальверде («Реал Мадрид»), Санти Касорла («Вильярреал»).

Нападающие:
Лионель Месси («Барселона»), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Луис Суарес («Барселона»).

В турнирной таблице чемпионата Испании лидирует «Барселона», набрав 40 очков в 19 турах. На втором месте располагается мадридский «Реал», у которого в активе также 40 очков. Замыкает тройку лидеров «Атлетико», набравший 35 очков.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Нулевая премьера Златана и первый хет-трик Роналду в серии А
Ларионов обвинил МХЛ в коррупции и прошелся по «Матч ТВ»
Ужас Клебо продолжается. Большунов может забрать Кубок мира
Зверский дебют Ковальчука. Лупил соперников, отдал голевой пас
Россиянин признан второй звездой дня в НХЛ
Слуцкий ответил на обвинения со стороны игрока «Витесса»
Уткин раскритиковал комментаторов финала Россия — Канада
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь