Мбаппе признан самым дорогим футболистом топ-5 лиг Европы, Месси — 8-й

Как сообщается на сайте организации, трансферная стоимость 21-летнего нападающего сборной Франции составляет 265,2 миллиона евро. На втором месте в рейтинге располагается форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (223,7), на третьем — Мохамед Салах из «Ливерпуля» (175,1).