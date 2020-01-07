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7 января, источник: Чемпионат.com

Погба успешно перенес операцию на лодыжке

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба успешно перенёс операцию на лодыжке.

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Источник: AP 2019

Погба испытывает проблемы с лодыжкой в течение практически всего нынешнего сезона и уже пропустил почти три месяца. В конце декабря Погба смог выйти на поле в двух матчах, но уже в начале января снова выбыл из строя. Появилась информация, что из-за нового повреждения Поль может пропустить около месяца.

Игрок опубликовал в своём «инстаграме» видео после операции, а также поблагодарил всех за поддержку.

«Всё прошло хорошо. Я безумно счастлив. Нам нужно сохранять позитив и улыбаться, собственно, вы меня знаете. Хуан Мата сказал мне: “Поль, не переставай улыбаться никогда”, и знаете, я именно так и буду делать», — сказал Погба в своём инстаграм-аккаунте.

В этом сезоне Поль Погба принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и одной встрече Кубка английской лиги. Француз стал автором двух результативных передач.

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