Погба успешно перенес операцию на лодыжке
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба успешно перенёс операцию на лодыжке.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба успешно перенёс операцию на лодыжке.
Погба испытывает проблемы с лодыжкой в течение практически всего нынешнего сезона и уже пропустил почти три месяца. В конце декабря Погба смог выйти на поле в двух матчах, но уже в начале января снова выбыл из строя. Появилась информация, что
Игрок опубликовал в своём «инстаграме» видео после операции, а также поблагодарил всех за поддержку.
«Всё прошло хорошо. Я безумно счастлив. Нам нужно сохранять позитив и улыбаться, собственно, вы меня знаете. Хуан Мата сказал мне: “Поль, не переставай улыбаться никогда”, и знаете, я именно так и буду делать», — сказал Погба в своём
В этом сезоне Поль Погба принял участие в семи матчах английской