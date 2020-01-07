Воспитанник московского «Локомотива» прибыл на просмотр в клуб КПЛ

29-летний футболист с 2015 по 2017 годы играл за «синегорцев» и покинул команду из-за травмы. В последнее время Чертов находился без клуба и восстанавливался после операции.

Россиянин уже прибыл в расположение клуба. Ожидается, что по итогам просмотра тренерский штаб «Окжетпеса» во главе с Андреем Карповичем примет решение о его будущем в команде.

Защитник является воспитанником московского «Локомотива», однако не провел в составе «железнодорожников» ни одного матча. В России Чертов выступал за московские клубы «Ника» и «Торпедо», а также играл в составах «Витязя» (Подольск), «Металлурга» (Липецк), подмосковных «Химок» и саратовского «Сокола». В составе «Окжетпеса» сыграл 57 матчей, в которых забил один гол. Также Чертов может сыграть в линии нападения.