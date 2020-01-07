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7 января, источник: Vesti.kz

Воспитанник московского «Локомотива» прибыл на просмотр в клуб КПЛ

Российский защитник Даниил Чертов пройдет просмотр в кокшетауском «Окжетпесе», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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29-летний футболист с 2015 по 2017 годы играл за «синегорцев» и покинул команду из-за травмы. В последнее время Чертов находился без клуба и восстанавливался после операции.

Россиянин уже прибыл в расположение клуба. Ожидается, что по итогам просмотра тренерский штаб «Окжетпеса» во главе с Андреем Карповичем примет решение о его будущем в команде.

Защитник является воспитанником московского «Локомотива», однако не провел в составе «железнодорожников» ни одного матча. В России Чертов выступал за московские клубы «Ника» и «Торпедо», а также играл в составах «Витязя» (Подольск), «Металлурга» (Липецк), подмосковных «Химок» и саратовского «Сокола». В составе «Окжетпеса» сыграл 57 матчей, в которых забил один гол. Также Чертов может сыграть в линии нападения.

Стоит добавить, что «Окжетпес» в связи с истечением срока действия контракта покинул опытный казахстанский вратарь Джурахон Бабаханов. 28-летний футболист планирует продолжить карьеру в родном «Таразе», в расположении которого находится на сборах. В минувшем сезоне он провел в «Окжетпесе» 11 матчей.

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