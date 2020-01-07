Казахстанец помог своему клубу победить вторую команду Бундеслиги

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу нидерландского клуба. Первый гол был забит на 18-й минуте — отличился игрок «Боруссии» Йонас Хофманн. На это «Хераклес» ответил дублем Сирила Дессерса (32, 38) и точным ударом Джереми Сейнтье (50).
Меркель вышел на поле с первых минут, но в перерыве главный тренер команды Франк Вормут полностью поменял состав.
Напомним, Меркель забил за «Хераклес» два мяча и отдал три результативные передачи за 18 матчей в этом сезоне. На зимнюю паузу «Хераклес» ушел на девятом месте в Эредивизи, набрав 26 очков. Свой следующий официальный матч команда Меркеля проведет 19 января против «Эммена».