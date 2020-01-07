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7 января, источник: Vesti.kz

Казахстанец помог своему клубу победить вторую команду Бундеслиги

Полузащитник «Хераклеса» и сборной Казахстана Александр Меркель сыграл в товарищеском матче против «Боруссии» из Менхенгладбаха, занимающей второе место в немецкой Бундеслиге, сообщают Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу нидерландского клуба. Первый гол был забит на 18-й минуте — отличился игрок «Боруссии» Йонас Хофманн. На это «Хераклес» ответил дублем Сирила Дессерса (32, 38) и точным ударом Джереми Сейнтье (50).

Меркель вышел на поле с первых минут, но в перерыве главный тренер команды Франк Вормут полностью поменял состав.

Напомним, Меркель забил за «Хераклес» два мяча и отдал три результативные передачи за 18 матчей в этом сезоне. На зимнюю паузу «Хераклес» ушел на девятом месте в Эредивизи, набрав 26 очков. Свой следующий официальный матч команда Меркеля проведет 19 января против «Эммена».

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