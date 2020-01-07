«ПСЖ» отказался отпустить Кавани в «Атлетико»

Источник: Reuters

По данным источника, парижский клуб рассчитывает на футболиста в оставшейся части сезона. Таким образом, уругваец сможет перейти в другой клуб только летом, когда у него завершится контракт с «ПСЖ».

Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. Ранее форвард защищал цвета «Палермо», «Наполи» и уругвайского клуба «Данубио», воспитанником которого является.