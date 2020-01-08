Нападающий «Ливерпуля» Мане признан лучшим футболистом Африки 2019 года

В 2019 году он стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. Также вместе с одноклубником Мохаммедом Салахом (Египет) и Пьер-Эмериком Обамеянгом (Габон) из «Арсенала» он стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 22 мяча. Всего во всех турнирах Мане отличился 32 раза и отдал 13 голевых передач.