Нападающий «Ливерпуля» Мане признан лучшим футболистом Африки 2019 года
ТАСС, 7 января. Сенегальский форвард английского «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года. Об этом сообщает
ТАСС, 7 января. Сенегальский форвард английского «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года. Об этом сообщает
В 2019 году он стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. Также вместе с одноклубником Мохаммедом Салахом (Египет) и
Лучшим голом признан штрафной удар алжирца Рияда Мареза («Манчестер Сити», Англия), забитый на 95-й минуте полуфинального матча Кубка африканских наций против сборной Нигерии. Лучшим тренером признан Джамель Бельмади, под руководством которого сборная Алжира во второй раз в истории стала обладателем Кубка африканских наций. Лучшей футболисткой стала нигерийка Асисат Ошоала, тренером — представительница ЮАР Дезире Эллис.
В символическую сборную года вошли: вратарь — камерунец Андре Онана («Аякс», Нидерланды); защитники — ивуариец Серж Орье («Тоттенхэм, Англия), камерунец Жоэль Матип («Ливерпуль», Англия»), сенегалец Калиду Кулибали («Наполи, Италия) и Хакими, полузащитники — сенегалец Идрисса Гейе (ПСЖ, Франция), марокканец Хаким Зиеш («Аякс», Нидерланды) и Марез, нападающие — Мане, Обамеянг и Салах.