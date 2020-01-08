«Сити» поиздевался над Сульшером в Кубке лиги. Бернарду забил супер-голешник, а «МЮ» — в свои

Первое манчестерское дерби 2020-го выпало на Карабао Кап. Его победитель попадает в финал на кого-то из пары «Лестер"/"Астон Вилла» и, скорее всего, берет хоть какой-то трофей в сезоне. И для «МЮ», и для «Сити» в нынешнем состоянии даже такой кубок — здорово.

В первом матче Сульшер принял в гости Пепа, выездной матч «Юнайтед» — 29 января на «Этихаде». Но, судя по составу, на Кубок лиги «МЮ» не особо рассчитывает.

Гвардиола вообще поставил в центр нападения Бернарду Силву. Но в остальном ростер «Сити» был намного более опытным и мощным.

Да и с выбором центрфорварда Пеп не прогадал. Смотрите, как португалец разобрался — вот это голасооо!

Это случилось на 17-й минуте, а еще через 16 Рияд Марез впервые в карьере забил в ворота «Юнайтед». 9 матчей до этого алжирец забить не мог, а сейчас закатил в пустые.

Деклассирование «МЮ» закончилось уже в первом тайме, когда Де Брюйне накрутил молодежь соперника в штрафной и отправил мяч с отскоком от Перейры (автогол записали на него). Дальше издевался уже Стерлинг — форвард сборной Англии дважды не попал в пустые и как будто специально промахивался по мячу, показывая превосходство «Сити».

22 года «МЮ» не пропускал три мяча в первом тайме.

А первый удар в створ за полтора матча (до этого в Кубке «МЮ» ездил в Вулверхэмптон и там сыграл 0:0) команда Сульшера нанесла в первом тайме. Тренера немного спас Маркус Рэшфорд — сначала смазал с опасного штрафного, но потом все-таки забил в ворота Браво после того, как Гринвуд вывел его один на один.

Рэшфорд, который в дерби надел капитанскую повязку, — настоящий киллер топ-клубов. Но «Юнайтед» пока что это не очень помогает.

Через три недели у «Манчестер Юнайтед» будет шанс отыграться на «Этихаде», но вот Сульшер может до этого времени не доработать. Последний раз его команда выигрывала еще в прошлом году, а впереди — матчи с «Ливерпулем» и «Сити».