«Я готов работать бесплатно». Григорчук — о своем будущем в «Астане», предложениях из РПЛ и варианте с «Динамо»

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— Недавно в казахстанских СМИ появилась информация, что «Астана» разорвала с Вами контракт. Точнее, приняла такое решение. Вы сейчас в каком статусе? Вы тренер «Астаны» до сих пор или свободный специалист?

— Я на данный момент тренер «Астаны». У меня действующий контракт с «Астаной» еще на год. Другой информации у меня просто нет.

— Никто Вам не звонил, ничего не говорил?

— С руководством клуба мы встречались последний раз сразу после окончания сезона. После никаких звонков я не получал, поэтому другой информации у меня нет.

— Что сейчас нужно сделать руководству «Астаны», чтобы вы захотели продолжать сотрудничество и вы бы видели перспективы в свое работе тренера?

— Я скажу про «Астану» насколько я вижу ситуацию. У «Астаны» есть большие возможности. Я думаю, что клуб будет ставить перед собой еще задачи. Нужно работать над тем, над чем не поработали в этом сезоне. Нужно правильно и в полной мере укомплектовать команду. У нас была проблема в том, что команда не была укомплектована. Мы играли обоймой не больше десяти футболистов. Чемпионат в Казахстане достаточно долгий — 33 матча в сезоне, а еще Кубок, а еще еврокубки.

Также Григорчук заявил, что мог оказаться в российской премьер-лиге.

«Раньше, например, когда я работал в Латвии (1999−2009 годы), я очень хотел в чемпионат России. Очень хотел, признаюсь. Считал, что это сильный чемпионат.

Спустя некоторое время и после соответствующих событий у нас, у меня этих вариантов появилось немало. Но это было уже такое время, когда это стало невозможно. Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно.

Из топ-клубов предложения не поступали. Но их было много, минимум пять, в том числе из «Амкара». Остальные я бы не хотел называть, — сказал Григорчук.

Также наставник высказался о своей возможной работе в киевском «Динамо».

«Динамо» — это огромный бренд, как мы можем просто так сидеть и о чем-то разговаривать. Если будет предложение, то от таких предложений не отказываются. Вряд ли найдется хотя бы один украинский тренер, который бы отказался от такого. Я понимаю, как сейчас сложно «Динамо», какое давление переживают в киевском клубе. Это команда, которая должна всегда выигрывать и добиваться результата. Я им этого и желаю. Я понимаю работающих в «Динамо» людей, что они переживают. Эта команда обречена побеждать. Я не тренировал топ-клубы, но, думаю, я готов к подобной работе, уверен в этом на 100 процентов. Для подобной работы, а не конкретно в «Динамо». То, что я вижу в «Динамо» — потенциал есть большой. Вижу тот путь, которым идет «Динамо» — поднятие молодых украинских футболистов на более высокий уровень. Вижу этот путь перспективным, но не думаю, что можно добиваться высоких результатов только за счет молодых игроков. Должно быть усиление квалифицированными футболистами. Любая топ-команда должна иметь двух качественных нападающих. Я бы не считал топ-клубом команду без двух высококлассных форвардов. В разговоре с президентом, который не готов купить таких игроков, я бы сказал, что мы не сможем добиваться результата, — сказал он.

Вдобавок, Григорчук рассказал, что ему нужно для того, чтобы достигать с командой поставленных целей и на какие жертвы он готов ради этого.

«Я вам скажу, что вот сейчас, если бы мне сказали, что вот тебе команда, которая имеет бюджет, может покупать необходимых футболистов, чтобы добиться попадания в группу Лиги чемпионов, то я готов работать бесплатно. Спокойно! Я не бедный человек. Я проживу и год без зарплаты», — резюмировал тренер.