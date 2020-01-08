«Я готов работать бесплатно». Григорчук — о своем будущем в «Астане», предложениях из РПЛ и варианте с «Динамо»
Украинский специалист Роман Григорчук дал интервью
Украинский специалист Роман Григорчук дал интервью
— Недавно в казахстанских СМИ появилась информация, что «Астана» разорвала с Вами контракт. Точнее, приняла такое решение. Вы сейчас в каком статусе? Вы тренер «Астаны» до сих пор или свободный специалист?
— Я на данный момент тренер «Астаны». У меня действующий контракт с «Астаной» еще на год. Другой информации у меня просто нет.
— Никто Вам не звонил, ничего не говорил?
— С руководством клуба мы встречались последний раз сразу после окончания сезона. После никаких звонков я не получал, поэтому другой информации у меня нет.
— Что сейчас нужно сделать руководству «Астаны», чтобы вы захотели продолжать сотрудничество и вы бы видели перспективы в свое работе тренера?
— Я скажу про «Астану» насколько я вижу ситуацию. У «Астаны» есть большие возможности. Я думаю, что клуб будет ставить перед собой еще задачи. Нужно работать над тем, над чем не поработали в этом сезоне. Нужно правильно и в полной мере укомплектовать команду. У нас была проблема в том, что команда не была укомплектована. Мы играли обоймой не больше десяти футболистов. Чемпионат в Казахстане достаточно долгий — 33 матча в сезоне, а еще Кубок, а еще еврокубки.
Также Григорчук заявил, что мог оказаться в российской
«Раньше, например, когда я работал в Латвии (1999−2009 годы), я очень хотел в чемпионат России. Очень хотел, признаюсь. Считал, что это сильный чемпионат.
Спустя некоторое время и после соответствующих событий у нас, у меня этих вариантов появилось немало. Но это было уже такое время, когда это стало невозможно. Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно.
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Также наставник высказался о своей возможной работе в киевском «Динамо».
«Динамо» — это огромный бренд, как мы можем просто так сидеть и о
Вдобавок, Григорчук рассказал, что ему нужно для того, чтобы достигать с командой поставленных целей и на какие жертвы он готов ради этого.
«Я вам скажу, что вот сейчас, если бы мне сказали, что вот тебе команда, которая имеет бюджет, может покупать необходимых футболистов, чтобы добиться попадания в группу Лиги чемпионов, то я готов работать бесплатно. Спокойно! Я не бедный человек. Я проживу и год без зарплаты», — резюмировал тренер.
Григорчук тренирует «Астану» с 2018 года. В минувшем сезоне столичный клуб под его руководством смог пробиться в групповой этап Лиги Европы и завоевать шестое подряд чемпионство в Казахстане.