Лучший голкипер КПЛ-2019 и еще три футболиста вернулись в «Астану»

Защитник Малый в прошедшем сезоне сыграл за «Ордабасы» 29 матчей, забил один гол. Контракт защитника с «Астаной» истекает летом текущего года.

Нападающий Щеткин в 22 матчах за шымкентскую команду забил семь голов. Быстров стал одним из основных игроков шымкентцев, проведя 23 игры. У обоих игроков остается еще по году контракта с чемпионом страны.

Непогодов также являлся основным игроком в составе «Ордабасы» и был признан лучшим голкипером сезона в премьер-лиге, сыграв 29 раз.

Отмечается, что тренерский штаб «Астаны» до вылета на учебно-тренировочные сборы в Португалию должен решить, кто из вернувшихся игроков останется с командой, а кто отправится в аренду.