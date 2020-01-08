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14:16 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший голкипер КПЛ-2019 и еще три футболиста вернулись в «Астану»

Алексей Щеткин, Сергей Малый, Марат Быстров и Дмитрий Непогодов вернулись в состав «Астаны» после аренды в шымкентском «Ордабасы», сообщает KazFootball.kz.

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Защитник Малый в прошедшем сезоне сыграл за «Ордабасы» 29 матчей, забил один гол. Контракт защитника с «Астаной» истекает летом текущего года.

Нападающий Щеткин в 22 матчах за шымкентскую команду забил семь голов. Быстров стал одним из основных игроков шымкентцев, проведя 23 игры. У обоих игроков остается еще по году контракта с чемпионом страны.

Непогодов также являлся основным игроком в составе «Ордабасы» и был признан лучшим голкипером сезона в премьер-лиге, сыграв 29 раз.

Отмечается, что тренерский штаб «Астаны» до вылета на учебно-тренировочные сборы в Португалию должен решить, кто из вернувшихся игроков останется с командой, а кто отправится в аренду.

В то же время состав «Астаны» по истечению контрактов покинули три футболиста — нападающий Сергей Хижниченко, полузащитник Серикжан Мужиков и голкипер Александр Мокин.

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