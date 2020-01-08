Испанский суперкубок в новом формате: большие деньги, скандалы и возможное класико

Источник: Спорт-Экспресс

Америке сказали «нет»

Деньги пока еще решают не все, но очень многое. А большие деньги — это повод для скандалов, которые становятся вечным спутником новшеств в испанском футболе. Например, относительно недавно страсти бушевали вокруг планов руководства ла лиги проводить отдельные матчи чемпионата в США. Сначала глава лиги Хавьер Тебас хотел отправить в Майми каталонское дерби между «Барселоной» и «Жироной», а потом речь зашла уже об игре «Атлетико» и «Вильярреала».

Однако у этой идеи, подкрепленной 15-летним контрактом с американской медиакомпанией Relevent Sports, оказалось слишком много противников. Клубы, футболисты, болельщики. Определяющей же стала позиция ФИФА и УЕФА, согласно которой игры национальных чемпионатов не должны проводиться в других странах. Аналогичного мнения придерживалась испанская федерация футбола, однако возглавляющий ее Луис Рубиалес оказался в неоднозначном положении.

С одной стороны, федерация блюдет национальные интересы. С другой, именно она по примеру Италии и Франции решила сделать испанский Суперкубок экспортным продуктом. Ради этого даже пришлось разгрузить календарь, и теперь в Кубке Испании спаренные матчи будут только в полуфиналах. Участники же Суперкубка получили возможность стартовать во втором по статусу национальном турнире позже остальных — с 1/16 финала.

120 миллионов за три года

Клубы и здесь попытались устроить бунт. В частности, по итогам голосования представителей двух сильнейших дивизионов против реформы выступили представители 39 команд при одном воздержавшемся и двух поддержавших перемены. Опираясь на это, известный своими неоднозначными высказываниями Тебас договорился до того, что турнир отдали Саудовской Аравии, которая оплатит матчи деньгами, украденными у европейского футбола. Речь в данном случае о скандале с организацией пиратских трансляций матчей одним из аравийских каналов.

Кроме того, на руку противникам перемен оказались критика со стороны ряда министров испанского правительства и позиция организации Amnesty International. Правозащитников, которые обвиняли Саудовскую Аравию в применении смертных казней, пыток в тюрьмах, преследовании инакомыслящих и военных действиях в Йемене, по традиции не услышали. Поднимавшийся же официальными лицами вопрос с допуском женщин на игры Суперкубка удалось решить.

Помогли связи Рубиалеса, который, в свою очередь, обвинил большинство критиков в лицемерии. При этом оправдания главы федерации получались противоречивыми. Он утверждал, что Суперкубок был близок к ликвидации, но одновременно рассказал о наличии предложений из Китая, Катара и Индии.

В конце концов, Рубиалес признал очевидное, а именно — максимально выгодные финансовые условия. Согласно информации As, речь идет о 120 миллионах евро за три розыгрыша в новом формате «Финала четырех» с участием трех лучших команд последнего чемпионата и обладателя кубка страны. То есть, каждый турнир принесет 40 миллионов. Половина этой суммы достанется федерации, которая уверяет, что все средства будут направлены на развитие любительского, детско-юношеского и женского футбола.

«Реал» и «Барса» на особом положении

Клубы, которые получат 20 миллионов на четверых, вроде бы тоже должны быть довольны, но и тут не обошлось без скандала. Видимость идиллии нарушила «Валенсия», выразившая несогласие с распределением денег. В частности, «летучим мышам» не понравилось, что «Реал» и «Барселона» оказались равнее других. Как выяснилось, два испанских гранда получат более 8 миллионов, тогда как «Валенсия» — меньше трех.

Рубиалес и тут изящно выкрутился, пояснив: премиальные для всех одинаковые, но есть пункт соглашения, в котором учитываются исторические достижения в ла лиге и Лиге чемпионов. Однако у 42-летнего чиновника точно не найдется ответа на вопросы о пренебрежительном отношении к интересам испанских болельщиков. Если четыре клуба совместными усилиями не могут реализовать даже десятую часть выделенных им 12 тысяч билетов — это катастрофа. Особенно в ситуации, когда один пропуск на игру стоит всего 25 евро, а «Валенсия» и «Атлетико» пообещали своим фанатам компенсировать расходы на поездку в Саудовскую Аравию.

Все это, впрочем, не отменяет интереса к трансляциям из Джидды. Три матча с приставкой «топ» любителям футбола гарантированы, и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан логично объявил фаворитами турнира всех его участников. Мадридцам, правда, придется обойтись не только без Азара, но и без Бензема с Бэйлом. Теоретически валлиец может восстановиться к финалу, только туда еще нужно попасть, превзойдя «Валенсию» Дениса Черышева.

Возможно, сейчас полузащитнику сборной России дадут больше игрового времени. Для нас это интересно. Поклонникам «Реала», в свою очередь, будет любопытно увидеть, как Зидан справится с потерями в составе, и помогут ли ему выздоровевшие Марселу с Лукасом Васкесом. В четверг же мы узнаем: сможет ли «Барселона» второй раз за месяц превзойти «Атлетико», оставшись без получившего травму тер Штегена?