Испанский суперкубок в новом формате: большие деньги, скандалы и возможное класико
Сегодня в Саудовской Аравии стартует поменявший формулу розыгрыша Суперкубок Испании, борьбу за который поведут «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Валенсия».
Сегодня в Саудовской Аравии стартует поменявший формулу розыгрыша Суперкубок Испании, борьбу за который поведут «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Валенсия».
Деньги пока еще решают не все, но очень многое. А большие деньги — это повод для скандалов, которые становятся вечным спутником новшеств в испанском футболе. Например, относительно недавно страсти бушевали вокруг планов руководства ла лиги проводить отдельные матчи чемпионата в США. Сначала глава лиги Хавьер Тебас хотел отправить в Майми каталонское дерби между «Барселоной» и «Жироной», а потом речь зашла уже об игре «Атлетико» и «Вильярреала».
Однако у этой идеи, подкрепленной 15-летним контрактом с американской медиакомпанией Relevent Sports, оказалось слишком много противников. Клубы, футболисты, болельщики. Определяющей же стала позиция ФИФА и УЕФА, согласно которой игры национальных чемпионатов не должны проводиться в других странах. Аналогичного мнения придерживалась испанская федерация футбола, однако возглавляющий ее Луис Рубиалес оказался в неоднозначном положении.
С одной стороны, федерация блюдет национальные интересы. С другой, именно она по примеру Италии и Франции решила сделать испанский Суперкубок экспортным продуктом. Ради этого даже пришлось разгрузить календарь, и теперь в Кубке Испании спаренные матчи будут только в полуфиналах. Участники же Суперкубка получили возможность стартовать во втором по статусу национальном турнире позже остальных — с 1/16 финала.
Клубы и здесь попытались устроить бунт. В частности, по итогам голосования представителей двух сильнейших дивизионов против реформы выступили представители 39 команд при одном воздержавшемся и двух поддержавших перемены. Опираясь на это, известный своими неоднозначными высказываниями Тебас договорился до того, что турнир отдали Саудовской Аравии, которая оплатит матчи деньгами, украденными у европейского футбола. Речь в данном случае о скандале с организацией пиратских трансляций матчей одним из аравийских каналов.
Кроме того, на руку противникам перемен оказались критика со стороны ряда министров испанского правительства и позиция организации Amnesty International. Правозащитников, которые обвиняли Саудовскую Аравию в применении смертных казней, пыток в тюрьмах, преследовании инакомыслящих и военных действиях в Йемене, по традиции не услышали. Поднимавшийся же официальными лицами вопрос с допуском женщин на игры Суперкубка удалось решить.
Помогли связи Рубиалеса, который, в свою очередь, обвинил большинство критиков в лицемерии. При этом оправдания главы федерации получались противоречивыми. Он утверждал, что Суперкубок был близок к ликвидации, но одновременно рассказал о наличии предложений из Китая, Катара и Индии.
В конце концов, Рубиалес признал очевидное, а именно — максимально выгодные финансовые условия. Согласно информации As, речь идет о 120 миллионах евро за три розыгрыша в новом формате «Финала четырех» с участием трех лучших команд последнего чемпионата и обладателя кубка страны. То есть, каждый турнир принесет 40 миллионов. Половина этой суммы достанется федерации, которая уверяет, что все средства будут направлены на развитие любительского,
Клубы, которые получат 20 миллионов на четверых, вроде бы тоже должны быть довольны, но и тут не обошлось без скандала. Видимость идиллии нарушила «Валенсия», выразившая несогласие с распределением денег. В частности, «летучим мышам» не понравилось, что «Реал» и «Барселона» оказались равнее других. Как выяснилось, два испанских гранда получат более 8 миллионов, тогда как «Валенсия» — меньше трех.
Рубиалес и тут изящно выкрутился, пояснив: премиальные для всех одинаковые, но есть пункт соглашения, в котором учитываются исторические достижения в ла лиге и Лиге чемпионов. Однако у 42-летнего чиновника точно не найдется ответа на вопросы о пренебрежительном отношении к интересам испанских болельщиков. Если четыре клуба совместными усилиями не могут реализовать даже десятую часть выделенных им 12 тысяч билетов — это катастрофа. Особенно в ситуации, когда один пропуск на игру стоит всего 25 евро, а «Валенсия» и «Атлетико» пообещали своим фанатам компенсировать расходы на поездку в Саудовскую Аравию.
Все это, впрочем, не отменяет интереса к трансляциям из Джидды. Три матча с приставкой «топ» любителям футбола гарантированы, и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан логично объявил фаворитами турнира всех его участников. Мадридцам, правда, придется обойтись не только без Азара, но и без Бензема с Бэйлом. Теоретически валлиец может восстановиться к финалу, только туда еще нужно попасть, превзойдя «Валенсию» Дениса Черышева.
Возможно, сейчас полузащитнику сборной России дадут больше игрового времени. Для нас это интересно. Поклонникам «Реала», в свою очередь, будет любопытно увидеть, как Зидан справится с потерями в составе, и помогут ли ему выздоровевшие Марселу с Лукасом Васкесом. В четверг же мы узнаем: сможет ли «Барселона» второй раз за месяц превзойти «Атлетико», оставшись без получившего травму тер Штегена?
А там дело и до нового класико может дойти — уже без протестов в столице Каталонии, которые обернулись редчайшей для вечного противостояния нулевой ничьей. И пусть футбол будет таким же красивым, как восточные сказки, в стиле которых представила свою поездку на Ближний Восток «Барселона».