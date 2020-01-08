«Актобе» подписал контракты с десятью футболистами

Так, за «красно-белых» продолжат играть Мухамбет Тамабай, Рустам Темирхан, Антон Шурыгин, Ардак Саулет, Нурбол Жумашев, Адильхан Танжариков, Есен Жасанов, Алишер Ажимов, Рустам Сахибов и Абылайхан Унгарбаев.

Многие из этих футболистов в прошлом сезоне имели хорошую игровую практику. Например, Темирхан, Шурыгин, Саулет, Танжариков, Жасанов, Ажимов и Сахибов провели в общей сложности 181 матч в чемпионате.

Также контракты до конца года имеют на руках Рамиль Нурмухаметов, Жасур Нарзикулов, Виталий Волков и Александр Симчевич.

Нового тренера руководство клуба обещало представить в ближайшие дни, а новые игроки будут подписываться в ходе сборов команды.