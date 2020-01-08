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14:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» подписал контракты с десятью футболистами

«Актобе» пролонгировал до конца 2020 года трудовые соглашения с десятью казахстанскими игроками, передает корреспондент Vesti.kz.

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Так, за «красно-белых» продолжат играть Мухамбет Тамабай, Рустам Темирхан, Антон Шурыгин, Ардак Саулет, Нурбол Жумашев, Адильхан Танжариков, Есен Жасанов, Алишер Ажимов, Рустам Сахибов и Абылайхан Унгарбаев.

Многие из этих футболистов в прошлом сезоне имели хорошую игровую практику. Например, Темирхан, Шурыгин, Саулет, Танжариков, Жасанов, Ажимов и Сахибов провели в общей сложности 181 матч в чемпионате.

Также контракты до конца года имеют на руках Рамиль Нурмухаметов, Жасур Нарзикулов, Виталий Волков и Александр Симчевич.

Нового тренера руководство клуба обещало представить в ближайшие дни, а новые игроки будут подписываться в ходе сборов команды.

Отметим, сезон 2019 года «Актобе» завершил на последнем, 12-м, месте и вылетел в первую лигу.

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