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15:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Черышевым интересуется китайский клуб

Китайский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Валенсии» и сборной России Денису Черышеву, утверждает журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV.

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Источник: Reuters

«Эксклюзив из “Валенсии”. Один из футболистов получит предложение от клуба из Китая. Этим футболистом является Денис Черышев», — сказал Суарес.

Черышев перешёл в «Валенсию» летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год валенсийский клуб выкупил трансфер футболиста. Сумма трансфера составила € 6 млн. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 10 матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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