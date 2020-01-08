Черышевым интересуется китайский клуб

«Эксклюзив из “Валенсии”. Один из футболистов получит предложение от клуба из Китая. Этим футболистом является Денис Черышев», — сказал Суарес.

Черышев перешёл в «Валенсию» летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год валенсийский клуб выкупил трансфер футболиста. Сумма трансфера составила € 6 млн. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 10 матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.