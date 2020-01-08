Бывший футболист АПЛ уклонился от пули во время вооруженного нападения

46-летний бывший игрок сборной Сербии попал под обстрел на парковке. Ковачевичу удалось уклониться от пули, упав на землю. Спортсмен повредил колено и руку и был доставлен в больницу.

После покушения злоумышленники уехали на автомобиле Smart. Сгоревший автомобиль был обнаружен недалеко от места происшествия.

Ковачевич известен по выступлениям за испанский «Реал Сосьедад», итальянские «Ювентус» и «Лацио». В 1996 году он провел полсезона в английском «Шеффилд Уэнсдей» на правах аренды из сербской «Црвены Звезды». В 16 матчах Премьер-лиги он отметился четырьмя забитыми мячами.