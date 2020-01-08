Роман Березовский возглавил «Пюник»

45-летний специалист ранее входил в тренерский штаб московского «Динамо», «Сочи» и сборной Армении.

В качестве и.о. главного тренера «Сочи» Березовский выводил команду на матчи чемпионата России с «Уфой» (1:1) и «Рубином» (1:1), прервав серию из трех поражений подряд.

В штаб Березовского войдет Сергей Чикишев. Также продолжат работу ассистент главного тренера Роберт Арзуманян, тренер вратарей Айк Киракосян и тренер по физподготовке Чиро Хоссейни Верди. Бывший и.о. главного тренера Сурен Чахалян останется в клубе на другой должности.

Чалахян руководил «Пюником» с октября 2019 года после отставки Александра Тарханова.

В качестве вратаря Березовский защищал цвета ряда российских клубов, включая «Зенит», «Торпедо», «Динамо» и «Химки». Карьеру игрока он завершил в 2015 году.