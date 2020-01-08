Неймар не включил Роналду в топ-5 игроков мира. Туда вошли Месси и Суарес
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар составил свою символическую сборную из пяти лучших футболистов мира, не считая бразильцев, сообщает ESPN.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар составил свою символическую сборную из пяти лучших футболистов мира, не считая бразильцев, сообщает ESPN.
27-летний Неймар включил в топ-5 игроков форвардов Лионеля Месси и Луиса Суареса (оба — «Барселона»), своего одноклубника Кильяна Мбаппе, а также полузащитника Поля Погба («Манчестер Юнайтед») и нападающего Эдена Азара («Реал»).
В список не попал форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017.