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22:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неймар не включил Роналду в топ-5 игроков мира. Туда вошли Месси и Суарес

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар составил свою символическую сборную из пяти лучших футболистов мира, не считая бразильцев, сообщает ESPN.

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27-летний Неймар включил в топ-5 игроков форвардов Лионеля Месси и Луиса Суареса (оба — «Барселона»), своего одноклубника Кильяна Мбаппе, а также полузащитника Поля Погба («Манчестер Юнайтед») и нападающего Эдена Азара («Реал»).

В список не попал форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017.

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