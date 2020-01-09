Илья Шкурин официально перешел из «Энергетика» в брестское «Динамо»
Белорусский форвард «Энергетика» — БГУ Илья Шкурин перешел в брестское «Динамо».
Белорусский форвард «Энергетика» — БГУ Илья Шкурин перешел в брестское «Динамо».
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Форвард пришел в столичную команду перед началом прошлого сезона, провел в чемпионате 26 игр и забил 19 мячей. Шкурин стал лучшим бомбардиром высшей лиги, а также лучшим игроком по системе «гол+пас» (19+7).
По сведениям СМИ, нападающий в дальнейшем перейдет из брестского «Динамо» в московский ЦСКА.