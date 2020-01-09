Автобус «Барселоны» заблудился в Саудовской Аравии

Главный тренер Эрнесто Вальверде и полузащитник Серхио Бускетс должны были выступить на пресс-конференции в 17:45 по местному времени, однако водитель перепутал стадион с «Кинг Абдулла Спортс» (тренировка и конференция проводились на стадионе «Аль-Иттихад»), после чего автобус попал в пробку и потерял направление.

«Мы, конечно, теперь знаем город немного лучше. Была небольшая ошибка. Мы поехали на стадион, где встречались мадридский “Реал” и “Валенсия”. Водитель понял это до того, как мы приехали, но потом мы попали в пробку и поэтому опоздали на тренировку и пресс-конференцию», — приводит слова Вальверде Goal.