Автобус «Барселоны» заблудился в Саудовской Аравии
«Барселона» опоздала на
«Барселона» опоздала на
Главный тренер Эрнесто Вальверде и полузащитник Серхио Бускетс должны были выступить на
«Мы, конечно, теперь знаем город немного лучше. Была небольшая ошибка. Мы поехали на стадион, где встречались мадридский “Реал” и “Валенсия”. Водитель понял это до того, как мы приехали, но потом мы попали в пробку и поэтому опоздали на тренировку и пресс-конференцию», — приводит слова Вальверде Goal.
Матч ½ финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетико» состоится сегодня, 9 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде.