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09:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Автобус «Барселоны» заблудился в Саудовской Аравии

«Барселона» опоздала на пресс-конференцию перед матчем с мадридским «Атлетико», с которым сыграет в полуфинале Суперкубка Испании, из-за некоторых проблем с прибытием на стадион, сообщает Goal.

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Источник: Reuters

Главный тренер Эрнесто Вальверде и полузащитник Серхио Бускетс должны были выступить на пресс-конференции в 17:45 по местному времени, однако водитель перепутал стадион с «Кинг Абдулла Спортс» (тренировка и конференция проводились на стадионе «Аль-Иттихад»), после чего автобус попал в пробку и потерял направление.

«Мы, конечно, теперь знаем город немного лучше. Была небольшая ошибка. Мы поехали на стадион, где встречались мадридский “Реал” и “Валенсия”. Водитель понял это до того, как мы приехали, но потом мы попали в пробку и поэтому опоздали на тренировку и пресс-конференцию», — приводит слова Вальверде Goal.

Матч ½ финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетико» состоится сегодня, 9 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде.

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