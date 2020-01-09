«Астана», «Кайрат» и другие. Обзор трансферов и УТС клубов КПЛ в межсезонье
Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте представила материал о планах и трансферах клубов в рамках подготовки к новому сезону
Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте представила материал о планах и трансферах клубов в рамках подготовки к новому сезону
«Астана»
Первый
25 января «Астана» проведет товарищеский матч с английским «Брентфордом», выступающим в чемпионшипе — втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг страны.
На сегодняшний день столичный клуб сообщил о продлении контракта с белорусским опорником Иваном Маевским. По истечении срока трудовых договоров команду покинули Александр Мокин, Серикжан Мужиков, Роман Муртазаев и Сергей Хижниченко.
«Кайрат»
Первый этап подготовки «Кайрата» к новому сезону стартовал 3 января на тренировочной базе в Алматы. «Желто-черные» пробудут в условиях родных стен до 17 января, после чего отправятся в Турцию. В рамках второго тренировочного сбора они померятся силами с польской «Легией», киевским «Динамо» и болгарским «Лудогорцем».
По завершении прошлого сезона «желто-черные» пролонгировали соглашения с Адеринсолой Эсеолой, Айболом Абикеном и Сергеем Кейлером. В это межсезонье Георгий Жуков перебрался в польскую «Вислу», а Исламбек Куат заключил контракт с российским «Оренбургом». «Кайрат» также объявил об уходе защитников Сергея Политевича и Елдоса Ахметова, нападающего Мартона Эппеля и полузащитника Хан Чжон Ву.
«Ордабасы»
«Ордабасы» начнет подготовку к предстоящему сезону 10 января. Как сообщила
«Тобол»
На стартовый УТС в рамках подготовки к чемпионату страны сезона-2020 «Тобол» отправился в Объединенные Арабские Эмираты. По сообщению
В межсезонье костанайцы определились с новым главным тренером. Им стал казахстанский специалист Григорий Бабаян, являющийся лучшим тренером премьер-лиги-2018. В поисках усиления «Тобол» подписал контракты с Александром Марочкиным из «Кайсара», Игорем Шацким и Оралханом Омиртаевым из «Шахтера», Асланбеком Какимовым из «Актобе» и Темирланом Ерлановым из «Ордабасы». На правах аренды за «желто-черных» в новом сезоне будет выступать Сагадат Турсынбай, защищавший в прошлом сезоне цвета «Иртыша». Также «желто-черные» продлили соглашения с капитаном команды Азатом Нургалиевым и голкипером Султаном Бусурмановым. Официально стан костанайского клуба покинули вратарь Жасур Нарзикулов, центрбек Виктор Дмитренко и форвард Бауыржан Турысбек.
«Жетысу»
«Жетысу» вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону 5 января. Первый зимний сбор талдыкорганцев проходит в Турции.
«Кайсар»
«Кайсар», являющийся обладателем Кубка Казахстана-2019, начал подготовку к новому футбольному сезону одним из первых. В качестве места для проведения сбора, который стартовал 3 января, «степными волками» была выбрана турецкая Анталья. Первый УТС кызылординцев продлится до 23 января, и в его рамках запланированы два
«Окжетпес»
«Окжетпес» приступил к
«Иртыш»
Первые зимние сборы «Иртыша» пройдут в турецком Белеке с 9 по 24 января. На текущий день известно, что павлодарцы продлили трудовые отношения с главным тренером Миланом Милановичем, а также подписали новые контракты с Карлосом Фонсекой, Милошем Стаменковичем, Арманом Кенесовым, Серикболом Капановым, Александром Заруцким, Дмитрием Шмидтом, Рафкатом Аслановым, Арманом Нусипом, Русланом Мингазовым. Как сообщает
«Шахтер»
Накануне взял свой старт первый
Новым главным тренером «оранжево-черных» стал Вячеслав Грозный, знакомый любителям казахстанского футбола по работе в «Тоболе» и «Иртыше». Также известно, что состав «оранжево-черных» покинули страж ворот Игорь Шацкий и бомбардир Оралхан Омиртаев. Оба игрока присоединились к «Тоболу».
«Тараз»
Подготовка «Тараза» к чемпионату Казахстана среди клубов
Как сообщает
«Кызыл-Жар СК»
Вернувшийся в высший дивизион казахстанского футбола «Кызыл-Жар СК» в рамках подготовки к новому сезону возьмет курс на средиземноморское побережье Турции. Зимние сборы в Белеке стартуют 10 января и продлятся до 1 февраля. Петропавловцы запланировали шесть товарищеских
«Каспий»
«Каспий» в составе 17 игроков и тренерского штаба отправился в Турцию, где проведет первые
При подготовке материала использована информация с официальных сайтов футбольных клубов