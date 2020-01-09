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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана», «Кайрат» и другие. Обзор трансферов и УТС клубов КПЛ в межсезонье

Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте представила материал о планах и трансферах клубов в рамках подготовки к новому сезону премьер-лиги.

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Источник: Reuters

«Астана»

Первый учебно-тренировочный сбор «Астана» проведет в Португалии, где пробудет с 15 января по 10 февраля. Там же чемпион страны примет участие в международном турнире «Атлантик Кап». Астанчане сыграют в одной группе с датскими «Брондбю» и «Копенгагеном», а также шведским «Норрчепингом».

25 января «Астана» проведет товарищеский матч с английским «Брентфордом», выступающим в чемпионшипе — втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг страны.

На сегодняшний день столичный клуб сообщил о продлении контракта с белорусским опорником Иваном Маевским. По истечении срока трудовых договоров команду покинули Александр Мокин, Серикжан Мужиков, Роман Муртазаев и Сергей Хижниченко.

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«Кайрат»

Первый этап подготовки «Кайрата» к новому сезону стартовал 3 января на тренировочной базе в Алматы. «Желто-черные» пробудут в условиях родных стен до 17 января, после чего отправятся в Турцию. В рамках второго тренировочного сбора они померятся силами с польской «Легией», киевским «Динамо» и болгарским «Лудогорцем».

По завершении прошлого сезона «желто-черные» пролонгировали соглашения с Адеринсолой Эсеолой, Айболом Абикеном и Сергеем Кейлером. В это межсезонье Георгий Жуков перебрался в польскую «Вислу», а Исламбек Куат заключил контракт с российским «Оренбургом». «Кайрат» также объявил об уходе защитников Сергея Политевича и Елдоса Ахметова, нападающего Мартона Эппеля и полузащитника Хан Чжон Ву.

«Ордабасы»

«Ордабасы» начнет подготовку к предстоящему сезону 10 января. Как сообщила пресс-служба клуба, основная команда приступит к работе в Шымкенте на базе спортивного комплекса «БИІК». Планируется, что 23 января бронзовый призер премьер-лиги 2019 года отправится на вторые сборы в Турцию.

«Тобол»

На стартовый УТС в рамках подготовки к чемпионату страны сезона-2020 «Тобол» отправился в Объединенные Арабские Эмираты. По сообщению пресс-службы «желто-зеленых», планируется, что первая часть сбора будет посвящена функциональной подготовке футболистов.

В межсезонье костанайцы определились с новым главным тренером. Им стал казахстанский специалист Григорий Бабаян, являющийся лучшим тренером премьер-лиги-2018. В поисках усиления «Тобол» подписал контракты с Александром Марочкиным из «Кайсара», Игорем Шацким и Оралханом Омиртаевым из «Шахтера», Асланбеком Какимовым из «Актобе» и Темирланом Ерлановым из «Ордабасы». На правах аренды за «желто-черных» в новом сезоне будет выступать Сагадат Турсынбай, защищавший в прошлом сезоне цвета «Иртыша». Также «желто-черные» продлили соглашения с капитаном команды Азатом Нургалиевым и голкипером Султаном Бусурмановым. Официально стан костанайского клуба покинули вратарь Жасур Нарзикулов, центрбек Виктор Дмитренко и форвард Бауыржан Турысбек.

«Жетысу»

«Жетысу» вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону 5 января. Первый зимний сбор талдыкорганцев проходит в Турции.

«Кайсар»

«Кайсар», являющийся обладателем Кубка Казахстана-2019, начал подготовку к новому футбольному сезону одним из первых. В качестве места для проведения сбора, который стартовал 3 января, «степными волками» была выбрана турецкая Анталья. Первый УТС кызылординцев продлится до 23 января, и в его рамках запланированы два спарринг-поединка. На сегодняшний день команду официально покинул перебравшийся в «Тобол» Александр Марочкин.

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«Окжетпес»

«Окжетпес» приступил к учебно-тренировочному сбору на турецких берегах 6 января. В Анталье «синегорцы» проведут три контрольных матча. Их соперниками станут венгерский МТК, румынский «Волунтари» и российский «Ротор». По сообщению клуба, на первый сбор из числа воспитанников кокшетауского футбола были приглашены восемь игроков — это Ярослав Багинский, Руслан Абжанов, Нияз Идрисов, Евгений Ашихмин, Уланбек Куанышбеков, Александр Шиманский, Арман Толегенов и Адиль Батталов. Ранее «Окжетпес» продлил трудовое соглашение с главным тренером Андреем Карповичем.

«Иртыш»

Первые зимние сборы «Иртыша» пройдут в турецком Белеке с 9 по 24 января. На текущий день известно, что павлодарцы продлили трудовые отношения с главным тренером Миланом Милановичем, а также подписали новые контракты с Карлосом Фонсекой, Милошем Стаменковичем, Арманом Кенесовым, Серикболом Капановым, Александром Заруцким, Дмитрием Шмидтом, Рафкатом Аслановым, Арманом Нусипом, Русланом Мингазовым. Как сообщает пресс-служба клуба, в общей сложности на первом УТС в деле будет проверена группа молодых воспитанников клуба, состоящая из 11 игроков.

«Шахтер»

Накануне взял свой старт первый учебно-тренировочный сбор «Шахтера». К подготовительным занятиям карагандинцы приступили в Турции. По данным пресс-службы «горняков», на этом сборе планируется провести пять товарищеских матчей.

Новым главным тренером «оранжево-черных» стал Вячеслав Грозный, знакомый любителям казахстанского футбола по работе в «Тоболе» и «Иртыше». Также известно, что состав «оранжево-черных» покинули страж ворот Игорь Шацкий и бомбардир Оралхан Омиртаев. Оба игрока присоединились к «Тоболу».

«Тараз»

Подготовка «Тараза» к чемпионату Казахстана среди клубов премьер-лиги сезона-2020 стартовала 5 января. До 13 января команда будет проводить занятия в родном городе на обновленном стадионе «Жастар», а затем после краткосрочного перерыва начнет вторые сборы, место которых будет определено в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба таразского клуба, к втягивающим сборам привлечены все местные воспитанники из прошлогоднего состава и несколько игроков молодежной команды.

«Кызыл-Жар СК»

Вернувшийся в высший дивизион казахстанского футбола «Кызыл-Жар СК» в рамках подготовки к новому сезону возьмет курс на средиземноморское побережье Турции. Зимние сборы в Белеке стартуют 10 января и продлятся до 1 февраля. Петропавловцы запланировали шесть товарищеских спарринг-поединков. На данный момент определены три соперника — это венгерский «Будаерш», украинский «Мариуполь» и российский «Енисей». Отметим, что по истечении срока контракта «Кызыл-Жар СК» покинул главный тренер Али Алиев. Новый наставник будет представлен команде и общественности 11 января.

«Каспий»

«Каспий» в составе 17 игроков и тренерского штаба отправился в Турцию, где проведет первые учебно-тренировочные сборы и будет просматривать кандидатов в основную команду. Как пишет официальный сайт клуба, актаусцы запланировали пять контрольных игр, первая из которых предположительно состоится 11 января.

При подготовке материала использована информация с официальных сайтов футбольных клубов премьер-лиги сезона-2020.

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