Мбаппе отказался говорить о продлении контракта с ПСЖ

Источник: РИА "Новости"

В этой встрече Мбаппе провёл один из голов.

«На данный момент я хочу просто играть в футбол и сосредоточиться на сезоне. Клуб находится в спокойной, стабильной обстановке. Сейчас не время говорить о продлении контракта», — приводит слова Мбаппе L’Equipe.

Ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересован «Реал». Контрактное соглашение французского нападающего с «ПСЖ» рассчитано до 2022 года.