Эти тренеры будут возвращать БАТЭ на вершину: капитан-легенда, победитель Кубка России и серб с тату
Штаб Кирилла Альшевского.
Штаб Кирилла Альшевского.
В Борисове межсезонье проходит насыщенно. Слободан Симович, Яссе Туоминен и Алексей Риос ушли, Павел Нехайчик вернулся, а Кирилл Альшевский — новый главный тренер.
В среду окончательно сформировался и его штаб. Окружать Альшевского будут борисовские легенды, победитель Кубка России и эпатажный серб.
Уроженец Минска футбольную карьеру начал в столичной «Атаке», а лучшие годы провел в БАТЭ, с которым выиграл «золото», два «серебра» и «бронзу» чемпионата, а также установил командный рекорд по ассистам за сезон (13), который только спустя 16 лет побил Игорь Стасевич.
После полузащитник два года побегал за «Торпедо-БелАЗ» и закончил в «Сморгони» в 30 лет, когда совсем замучили травмы. Там же Лисовский и начал тренировать — ассистировал Георгию Кондратьеву.
В тандеме тренеры проработали около двух лет. В конце 2008-го Кондратьев оставил клубную работу ради молодежки, а 33-летний Лисовский принялся самостоятельно рулить «Сморгонью». Дебют сольной карьеры у бывшего футболиста БАТЭ не получился. Новый сезон под его руководством команда начала ужасно: в 13 матчах победила лишь раз и осела на дне Первой лиги. Лисовскому пришлось уступить место бывшему товарищу по «Атаке» Александру Бразевичу, который пришел из литовского «Таураса».
Через год Лисовский и Бразевич снова поменялись местами, но уже в Жодино. Сезон-2010 они начали вместе в «Торпедо-БелАЗ»: Бразевич был главным, а Лисовский помогал. Под их руководством «автозаводцы» добрались до финала Кубка, где без шансов уступили БАТЭ 0:5, зато прошли первый раунд отбора Лиги Европы. Вскоре Бразевич подал в отставку
После некоторой паузы Лисовский получил работу в БАТЭ. Сначала тренировал молодежь, а потом четыре года помогал Александру Ермаковичу. В начале 2018-го Лисовский ушел из Борисова вслед за Ермаковичем и снова воссоединился с Бразевичем. На сей раз в «Смолевичах». Но долго они снова не проработали. Уже через полгода Лисовского вызвали обратно в БАТЭ — в штабе Алексея Баги ему отвели должность старшего тренера. Сейчас Александр Петрович будет помогать уже третьему главному тренеру борисовчан.
Уже который сезон бок о бок с Лисовским будет трудиться Андрей Дрозд. Причем сотрудничали они не только в Борисове. Выпускник барановичской ДЮСШ вместе с Лисовским играл за «Атаку» и «Торпедо-БелАЗ» и заканчивал под его руководством в «Сморгони». В резюме Дрозда также значатся «Шахтер», «Лунинец» и «Белшина». Всего у вратаря больше 100 матчей в «вышке», 39 из которых на ноль.
За сборную Дрозд толком не поиграл. В главной команде провел товарняк против ОАЭ, а главное приключение пережил в юниорах, когда съездил на Евро в Испанию.
Тренерский путь Дрозда аналогичен карьере Лисовского. Начал в «Сморгони», продолжил в Жодино и с 2012-го находится в БАТЭ, где тренировал вратарей в
В помощь Альшевскому подтянули главную легенду Борисова — Дмитрия Лихтаровича. Воспитанник могилевского футбола, выиграл чемпионат с «Днепром-Трансмаш», а потом 13 сезонов тащил БАТЭ, в которые уместились еще 11 чемпионств и шумные европейские походы. В рядах
Впрочем, карьера Лихтаровича могла пойти совсем
После завершения карьеры футболиста Лихтарович остался в БАТЭ и три года учился тренерскому мастерству в дубле. Философия 41-летнего специалиста проста: «Каждый день футболисту нужно доказывать, что он достоин большего».
В прошлом сезоне Лихтарович, помогая Альшевскому, выиграл свой первый трофей в качестве тренера — борисовские дублеры взяли чемпионат впервые за восемь лет. Сейчас тренеры будут пытаться вернуть на вершину уже главную команду.
В бытность футболистом Лихтарович был известен как большой молчун, однако новый главный тренер рассчитывает как раз на его коммуникабельность.
— У Дмитрия стало больше знаний. Кроме того я уже говорил, что микроклимат и взаимоотношения внутри тренерского штаба — самое важное. И Дима тот человек, который в большей степени нам с этим и поможет, — убежден Альшевский.
35-летний Чернухин — тренер с интересной судьбой. Опыт игрока у витебчанина весьма скудный (во многом
Чернухин работал с детьми в своей родной ДЮСШ, в футбольном спецклассе лужеснянской
В Поставах будущий тренер БАТЭ сработался с Сергеем Ясинским, у которого начинал футболистом в дубле «Локомотива». После закрытия проекта в Поставах Ясинского позвали тренировать дублеров «Витебска», а Чернухин последовал за ним. Дуэт быстро повысили до первой команды. Через два года Евгений с должности старшего тренера «Витебска» прыгнул в штаб «Тосно», где тренировал Александра Карницкого и выиграл Кубок России.
Но в конце сезона клуб схлопнулся, и белорусский тренер вернулся в «Витебск». Сейчас ему предстоит новый вызов в карьере — БАТЭ.
Таких успехов молодой тренер добился благодаря своей фанатичной любви к футболу и особенно тактике. «Он реально думает о футболе 24 часа в сутки, всегда ходит на тренировки с папочкой. В нашей группе в Viber постоянно постит все трансляции больших матчей. Пишет: “Обязательно посмотрите, как сзади играет “Челси””. Вышла
Пожалуй, самое любопытное и загадочное подписание БАТЭ в межсезонье. О 31-летнем Евтовиче известно мало. На Родине, в Сербии, занимал должности
В штабе Альшевского серб не только самый молодой, но и самый яркий.
Владислав Носко