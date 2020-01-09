Эти тренеры будут возвращать БАТЭ на вершину: капитан-легенда, победитель Кубка России и серб с тату

Источник: AP 2019

В Борисове межсезонье проходит насыщенно. Слободан Симович, Яссе Туоминен и Алексей Риос ушли, Павел Нехайчик вернулся, а Кирилл Альшевский — новый главный тренер.

В среду окончательно сформировался и его штаб. Окружать Альшевского будут борисовские легенды, победитель Кубка России и эпатажный серб.

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Александр Лисовский, старший тренер

Уроженец Минска футбольную карьеру начал в столичной «Атаке», а лучшие годы провел в БАТЭ, с которым выиграл «золото», два «серебра» и «бронзу» чемпионата, а также установил командный рекорд по ассистам за сезон (13), который только спустя 16 лет побил Игорь Стасевич.

После полузащитник два года побегал за «Торпедо-БелАЗ» и закончил в «Сморгони» в 30 лет, когда совсем замучили травмы. Там же Лисовский и начал тренировать — ассистировал Георгию Кондратьеву.

В тандеме тренеры проработали около двух лет. В конце 2008-го Кондратьев оставил клубную работу ради молодежки, а 33-летний Лисовский принялся самостоятельно рулить «Сморгонью». Дебют сольной карьеры у бывшего футболиста БАТЭ не получился. Новый сезон под его руководством команда начала ужасно: в 13 матчах победила лишь раз и осела на дне Первой лиги. Лисовскому пришлось уступить место бывшему товарищу по «Атаке» Александру Бразевичу, который пришел из литовского «Таураса».

Через год Лисовский и Бразевич снова поменялись местами, но уже в Жодино. Сезон-2010 они начали вместе в «Торпедо-БелАЗ»: Бразевич был главным, а Лисовский помогал. Под их руководством «автозаводцы» добрались до финала Кубка, где без шансов уступили БАТЭ 0:5, зато прошли первый раунд отбора Лиги Европы. Вскоре Бразевич подал в отставку из-за разногласий с руководством, а команду временно принял Лисовский. С ним во главе жодинцы съездили в Белград к ОФК, где вырвали ничью 2:2, а потом «Торпедо-БелАЗ» доверили Сергею Гуренко.

После некоторой паузы Лисовский получил работу в БАТЭ. Сначала тренировал молодежь, а потом четыре года помогал Александру Ермаковичу. В начале 2018-го Лисовский ушел из Борисова вслед за Ермаковичем и снова воссоединился с Бразевичем. На сей раз в «Смолевичах». Но долго они снова не проработали. Уже через полгода Лисовского вызвали обратно в БАТЭ — в штабе Алексея Баги ему отвели должность старшего тренера. Сейчас Александр Петрович будет помогать уже третьему главному тренеру борисовчан.

Андрей Дрозд, тренер вратарей

Уже который сезон бок о бок с Лисовским будет трудиться Андрей Дрозд. Причем сотрудничали они не только в Борисове. Выпускник барановичской ДЮСШ вместе с Лисовским играл за «Атаку» и «Торпедо-БелАЗ» и заканчивал под его руководством в «Сморгони». В резюме Дрозда также значатся «Шахтер», «Лунинец» и «Белшина». Всего у вратаря больше 100 матчей в «вышке», 39 из которых на ноль.

За сборную Дрозд толком не поиграл. В главной команде провел товарняк против ОАЭ, а главное приключение пережил в юниорах, когда съездил на Евро в Испанию.

Тренерский путь Дрозда аналогичен карьере Лисовского. Начал в «Сморгони», продолжил в Жодино и с 2012-го находится в БАТЭ, где тренировал вратарей в детско-юношеских командах, дубле и основе. Для БАТЭ он вырастил нынешних основных киперов Дениса Щербицкого и Антона Чичкана.

Дмитрий Лихтарович, тренер

В помощь Альшевскому подтянули главную легенду Борисова — Дмитрия Лихтаровича. Воспитанник могилевского футбола, выиграл чемпионат с «Днепром-Трансмаш», а потом 13 сезонов тащил БАТЭ, в которые уместились еще 11 чемпионств и шумные европейские походы. В рядах желто-синих хавбек, чья футболка висит под сводами «Борисов-Арены», а номер 2 закреплен за ним пожизненно, провел рекордные 427 матчей. Правда, достижение может перебить Игорь Стасевич, который отстает на 44 игры.

Впрочем, карьера Лихтаровича могла пойти совсем по-другому. В свое время тренер Валерий Чаплыгин устраивал опорника в «Анжи» к Гаджи Гаджиеву, но россиянин не сильно впечатлился белорусом — тот медленно начинал атаки.

После завершения карьеры футболиста Лихтарович остался в БАТЭ и три года учился тренерскому мастерству в дубле. Философия 41-летнего специалиста проста: «Каждый день футболисту нужно доказывать, что он достоин большего».

В прошлом сезоне Лихтарович, помогая Альшевскому, выиграл свой первый трофей в качестве тренера — борисовские дублеры взяли чемпионат впервые за восемь лет. Сейчас тренеры будут пытаться вернуть на вершину уже главную команду.

В бытность футболистом Лихтарович был известен как большой молчун, однако новый главный тренер рассчитывает как раз на его коммуникабельность.

— У Дмитрия стало больше знаний. Кроме того я уже говорил, что микроклимат и взаимоотношения внутри тренерского штаба — самое важное. И Дима тот человек, который в большей степени нам с этим и поможет, — убежден Альшевский.

Евгений Чернухин, тренер

35-летний Чернухин — тренер с интересной судьбой. Опыт игрока у витебчанина весьма скудный (во многом из-за травм): начинал в дубле местного «Локомотива», затем была «Орша», чемпионат Смоленской области и ряд витебских мини-футбольных команд. Поигрывая в футбол, Евгений получил физкультурное образование в университете и после его окончания стал тренировать.

Чернухин работал с детьми в своей родной ДЮСШ, в футбольном спецклассе лужеснянской школы-интернат и в поставской академии, которой восхищался сам Лукашенко.

В Поставах будущий тренер БАТЭ сработался с Сергеем Ясинским, у которого начинал футболистом в дубле «Локомотива». После закрытия проекта в Поставах Ясинского позвали тренировать дублеров «Витебска», а Чернухин последовал за ним. Дуэт быстро повысили до первой команды. Через два года Евгений с должности старшего тренера «Витебска» прыгнул в штаб «Тосно», где тренировал Александра Карницкого и выиграл Кубок России.

Но в конце сезона клуб схлопнулся, и белорусский тренер вернулся в «Витебск». Сейчас ему предстоит новый вызов в карьере — БАТЭ.

Таких успехов молодой тренер добился благодаря своей фанатичной любви к футболу и особенно тактике. «Он реально думает о футболе 24 часа в сутки, всегда ходит на тренировки с папочкой. В нашей группе в Viber постоянно постит все трансляции больших матчей. Пишет: “Обязательно посмотрите, как сзади играет “Челси””. Вышла какая-то статья Сарри — тут же: “Почитайте, как он рассказывает о взаимодействии двух центральных защитников”», — рассказывал бывший защитник «Витебска» Никита Наумов.

Лука Евтович, тренер-аналитик

Пожалуй, самое любопытное и загадочное подписание БАТЭ в межсезонье. О 31-летнем Евтовиче известно мало. На Родине, в Сербии, занимал должности тренера-аналитика в молодежной сборной и «Вождовце», где играют экс-борисовчане Неманя Николич и Александар Евтич. Кроме того своей аналитикой тренер нередко делится на местном ТВ — разбирал матчи ЧМ-2018, например.

В штабе Альшевского серб не только самый молодой, но и самый яркий.