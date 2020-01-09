Источник: Икарди хочет перейти в «Ювентус»
Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди хотел бы стать игроком «Ювентуса», сообщает La Repubblica.
Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди хотел бы стать игроком «Ювентуса», сообщает La Repubblica.
При этом сам футболист заявлял, что хотел бы остаться в Париже по окончании аренды. Его контракт принадлежит «Интеру».
До перехода в «ПСЖ» в СМИ были сообщения о том, что аргентинец может стать игроком «Юве». Нападающий покинул «Интер»
26-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «ПСЖ» и забил 17 мячей при трех голевых передачах.