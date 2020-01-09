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14:51 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-защитник сборной Казахстана впервые за восемь месяцев сыграл за немецкий клуб

Игрок немецкого «Оснабрюка» Константин Энгель, ранее выступавший за сборную Казахстана по футболу, окончательно восстановился после травмы и впервые с апреля 2019 года принял участие в матче своего клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Энгель получил перелом большой и малоберцовой костей в конце прошлого сезона.

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После чего «Оснабрюк» поднялся во вторую бундеслигу и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице.

Перед возобновлением чемпионата Германии «Оснабрюк» проводит небольшие сборы и участвует в товарищеских матчах. Первый из спаррингов состоялся 8 января, команда Энгеля встречалась с представителем первой бундеслиги — «Падерборном». Энгель вышел на замену и отыграл весь второй тайм. «Оснабрюк» уступил «Падерборну» со счетом 3:4.

Напомним, что Энгель родился в Караганде, но с детства живет в Германии. Он выступал за сборную Казахстана с 2013 по 2015 год и провел 11 матчей. Его дебют за национальную команду состоялся в игре с Германией в марте 2013 года, последнюю игру защитник провел в октябре 2015 года против Латвии.

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