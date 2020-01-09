Экс-защитник сборной Казахстана впервые за восемь месяцев сыграл за немецкий клуб

Перед возобновлением чемпионата Германии «Оснабрюк» проводит небольшие сборы и участвует в товарищеских матчах. Первый из спаррингов состоялся 8 января, команда Энгеля встречалась с представителем первой бундеслиги — «Падерборном». Энгель вышел на замену и отыграл весь второй тайм. «Оснабрюк» уступил «Падерборну» со счетом 3:4.

Напомним, что Энгель родился в Караганде, но с детства живет в Германии. Он выступал за сборную Казахстана с 2013 по 2015 год и провел 11 матчей. Его дебют за национальную команду состоялся в игре с Германией в марте 2013 года, последнюю игру защитник провел в октябре 2015 года против Латвии.