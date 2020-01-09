Бен-Арфа, Гайтан и другие. Исламхан оказался в ТОП-10 самых дорогих свободных агентов в мире
Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
В данный момент 26-летний полузащитник поддерживает форму в алматинском «Кайрате», с которым проходит первые
По оценкам портала Transfermarkt, казахстанец входит в десятку самых дорогостоящих игроков, которые официально не связаны контрактными обязательствами ни с одним клубом.
Стоимость Исламхана оценивается в 3 миллиона евро, он уступает в цене таким свободным агентам, как Хатем
При этом казахстанский футболист опережает в списке теперь уже бывшего одноклубника Бахтиера Зайнутдинова — Рагнара Сигурдссона и
Напомним, контракт Исламхана с «Кайратом» истек 31 декабря 2019 года. Ранее российские СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Локомотива», также за игроком наблюдал польский «Лех».