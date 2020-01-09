Бен-Арфа, Гайтан и другие. Исламхан оказался в ТОП-10 самых дорогих свободных агентов в мире

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В данный момент 26-летний полузащитник поддерживает форму в алматинском «Кайрате», с которым проходит первые учебно-тренировочные сборы команды.

По оценкам портала Transfermarkt, казахстанец входит в десятку самых дорогостоящих игроков, которые официально не связаны контрактными обязательствами ни с одним клубом.

Стоимость Исламхана оценивается в 3 миллиона евро, он уступает в цене таким свободным агентам, как Хатем Бен-Арфа (покинул ПСЖ, 6 миллионов евро), Вильфрид Бони (экс-нападающий «Манчестер Сити», 5,5 миллиона евро) и Николас Гайтан (бывший вингер «Атлетико», 4 миллиона евро).

При этом казахстанский футболист опережает в списке теперь уже бывшего одноклубника Бахтиера Зайнутдинова — Рагнара Сигурдссона и экс-защитника «Реала» Фабио Коэнтрау. В списке также присутствует казахстанский нападающий Роман Муртазаев, недавно он покинул «Астану», его цена — 2,5 миллиона евро.