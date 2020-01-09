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14:59 (мск), источник: Vesti.kz

Бен-Арфа, Гайтан и другие. Исламхан оказался в ТОП-10 самых дорогих свободных агентов в мире

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан по-прежнему находится в статусе игрока без контракта и является одним из самых высокооцениваемых футболистов на рынке свободных агентов, сообщает Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В данный момент 26-летний полузащитник поддерживает форму в алматинском «Кайрате», с которым проходит первые учебно-тренировочные сборы команды.

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По оценкам портала Transfermarkt, казахстанец входит в десятку самых дорогостоящих игроков, которые официально не связаны контрактными обязательствами ни с одним клубом.

Стоимость Исламхана оценивается в 3 миллиона евро, он уступает в цене таким свободным агентам, как Хатем Бен-Арфа (покинул ПСЖ, 6 миллионов евро), Вильфрид Бони (экс-нападающий «Манчестер Сити», 5,5 миллиона евро) и Николас Гайтан (бывший вингер «Атлетико», 4 миллиона евро).

При этом казахстанский футболист опережает в списке теперь уже бывшего одноклубника Бахтиера Зайнутдинова — Рагнара Сигурдссона и экс-защитника «Реала» Фабио Коэнтрау. В списке также присутствует казахстанский нападающий Роман Муртазаев, недавно он покинул «Астану», его цена — 2,5 миллиона евро.

Напомним, контракт Исламхана с «Кайратом» истек 31 декабря 2019 года. Ранее российские СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Локомотива», также за игроком наблюдал польский «Лех».

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