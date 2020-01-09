«Самое время вернуть Григорчука». Тренер «Астаны» и лидеры «Ордабасы» включены в символическую сборную зарубежного клуба

«Ему принадлежит уникальное достижение — под его руководством в групповом раунде играли три клуба из трех разных стран. Причем в сезоне 2015/2016 “Габала” прошла четыре отборочных раунда и доигралась до матча на “Сигнал Идуна Парк” в Дортмунде уже в группе. А в сезоне 19/20 Роман Григорчук стал первым украинским тренером, обыгравшим “Манчестер Юнайтед”. Кажется, сейчас самое подходящее время вернуть Григорчука в Украину. Правда, президент одного столичного клуба может парировать: как же, мы взяли семь очков, а “Астана” всего три, зачем нам их тренер? Но это уже баталии 2020-х. А в 2010-х лучше Григорчука у “Черноморца” тренера не было», — отмечается в материале.