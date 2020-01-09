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15:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Самое время вернуть Григорчука». Тренер «Астаны» и лидеры «Ордабасы» включены в символическую сборную зарубежного клуба

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук, а также ведущие игроки «Ордабасы» Пабло Фонтанелло и Кирилл Ковальчук попали в лучшую команду украинского «Черноморца» по итогам десятилетия, сообщает Vesti.kz. Также в символической сборной представлены экс-футболисты других казахстанских клубов — Алексей Антонов, Андерсон Сантана, Иван Бобко и Франк Джа Джедже.

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Украинский портал tribuna.com собрал символическую сборную «Черноморца» в период с 2010 по 2019 год. Фонтанелло был признан одним из лучших защитников клуба, Ковальчук и Бобко оказались в числе ведущих игроков средней линии, а Джа Джедже одним из лидеров атаки. Тренером десятилетия в украинском клубе признан ныне наставник «Астаны» Роман Григорчук.

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«Ему принадлежит уникальное достижение — под его руководством в групповом раунде играли три клуба из трех разных стран. Причем в сезоне 2015/2016 “Габала” прошла четыре отборочных раунда и доигралась до матча на “Сигнал Идуна Парк” в Дортмунде уже в группе. А в сезоне 19/20 Роман Григорчук стал первым украинским тренером, обыгравшим “Манчестер Юнайтед”. Кажется, сейчас самое подходящее время вернуть Григорчука в Украину. Правда, президент одного столичного клуба может парировать: как же, мы взяли семь очков, а “Астана” всего три, зачем нам их тренер? Но это уже баталии 2020-х. А в 2010-х лучше Григорчука у “Черноморца” тренера не было», — отмечается в материале.

Напомним, что Григорчук возглавлял «Черноморец» в период с 2010 по 2014 год. В недавнем интервью 54-летний тренер заявил, что его контракт с «Астаной» действует еще год и он не покинул столичный клуб.

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