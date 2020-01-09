Спасшийся от вылета из КПЛ клуб возглавит казахстанский специалист
Казахстанский специалист Владимир Никитенко должен на днях возглавить «Тараз», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский специалист Владимир Никитенко должен на днях возглавить «Тараз», сообщает корреспондент Vesti.kz.
63-летний Никитенко тренировал ряд казахстанских команд, в том числе «Кайсар», «Кайрат», «Атырау», «Ордабасы», «Жетысу», «Актобе», «Тобол», а также был ассистентом Ваита Талгаева в грозненском «Тереке» и возглавлял молодежную сборную Казахстана.
«Тараз» по итогам сезона-2019 занял десятое место в КПЛ и сыграл с третьей командой первой лиги уральским «Акжайыком» за право, сохранить прописку в элите, победив по итогам двух матчей со счетом 3:1.
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