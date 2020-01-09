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9 января, источник: Vesti.kz

Спасшийся от вылета из КПЛ клуб возглавит казахстанский специалист

Казахстанский специалист Владимир Никитенко должен на днях возглавить «Тараз», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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63-летний Никитенко тренировал ряд казахстанских команд, в том числе «Кайсар», «Кайрат», «Атырау», «Ордабасы», «Жетысу», «Актобе», «Тобол», а также был ассистентом Ваита Талгаева в грозненском «Тереке» и возглавлял молодежную сборную Казахстана.

«Тараз» по итогам сезона-2019 занял десятое место в КПЛ и сыграл с третьей командой первой лиги уральским «Акжайыком» за право, сохранить прописку в элите, победив по итогам двух матчей со счетом 3:1.

Подготовка «Тараза» к чемпионату Казахстана среди клубов премьер-лиги сезона-2020 стартовала 5 января. До 13 января команда будет проводить занятия в родном городе на обновленном стадионе «Жастар», а затем после краткосрочного перерыва начнет вторые сборы, место которых будет определено в ближайшее время.

Как отмечает пресс-служба клуба, к втягивающим сборам привлечены все местные воспитанники из прошлогоднего состава и несколько игроков молодежной команды.

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