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9 января, источник: Спорт-Экспресс

Источник: Сульшер хочет приобрести шесть игроков зимой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер намерен усилить состав команды в зимнее трансферное окно, утверждает The Times.

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Источник: Reuters

По информации СМИ, 46-летний норвежский специалист хочет подписать шесть новых футболистов.

Конкретные фамилии не называются, но еще неизвестно, сколько игроков появится в «МЮ» в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» проявляют интерес к Донни ван де Беку («Аякс»), Джейдону Санчо («Боруссия» Д), Артуро Видалю («Барселона») и к многим другим игрокам.

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