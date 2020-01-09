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9 января, источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ объявил имя нового главного тренера

Петропавловский «Кызыл-Жар СК» объявил о назначении Вячеслава Руснака главным тренером, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Главным тренером «Кызыл-Жар СК» назначен Вячеслав Руснак, молдавский экс-футболист, тренер. Родился в 1975 году в городе Бельцы. Имеет казахстанское гражданство.

Играть в футбол Вячеслав Руснак начинал в 1992 году в местной «Олимпии», с которой в 1995-м стал бронзовым призером чемпионата Молдовы. До 2000 года он провел за клуб почти 200 матчей в чемпионате страны. С 2000 года Руснак выступал за «Зимбру», с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.

В 2004 году футболист отправился в Казахстан, где 6 лет провел в карагандинском «Шахтере», с которым выиграл бронзовые медали казахстанского чемпионата.

В 2011 году Руснак в качестве главного тренера принял молодежную сборную Молдовы до 17 лет. Позже работал тренером в «Искре-Стали», в тренерском штабе «Шерифа». В 2013-м возглавил тираспольский клуб.

В июне 2017 года сменил на посту главного тренера «Милсами» Андриан Сосновского. По итогам сезона 2017 стал серебряным призером, — говорится в сообщении.

В тренерский штаб так же вошли Юрий Чухлеба (ассистент главного тренера), Андрей Мацюра (тренер-аналитик), Александр Петухов (тренер по вратарям) Александр Кучма (тренер по физической подготовке).

Напомним, 7 января стало известно, что 39-летний казахстанский специалист Али Алиев покинул пост главного тренера «Кызыл-Жар СК». В прошедшем сезоне петропавловский клуб под его руководством стал чемпионом первой лиги и гарантировал себе участие в следующем сезоне премьер-лиги.

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