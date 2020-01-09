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9 января, источник: Спорт-Экспресс

Иньеста надеется на возвращение Неймара в «Барсу»

Бывший капитан «Барселоны» Андрес Иньеста надеется на возвращение Неймара в каталонский клуб.

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Источник: Reuters

Форвард защищал цвета «Барсы» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона. Прошедшим летом в СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к Неймару со стороны «Барсы».

— Сейчас Неймар — один из лучших нападающих, — цитирует Marca Иньесту. — Его переход стал бы для «Барсы» отличным трансфером. Вот только нужно ли это сейчас клубу.

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