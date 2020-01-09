Иньеста надеется на возвращение Неймара в «Барсу»

Форвард защищал цвета «Барсы» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона. Прошедшим летом в СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к Неймару со стороны «Барсы».

— Сейчас Неймар — один из лучших нападающих, — цитирует Marca Иньесту. — Его переход стал бы для «Барсы» отличным трансфером. Вот только нужно ли это сейчас клубу.