Фанат, оскорблявший Балотелли, отстранен от посещения матчей на 5 лет
Болельщик, оскорблявший на расовой почве нападающего «Брешиа» Марио Балотелли, получил пятилетний запрет на посещение матчей, сообщает Sky Sports.
Болельщик, оскорблявший на расовой почве нападающего «Брешиа» Марио Балотелли, получил пятилетний запрет на посещение матчей, сообщает Sky Sports.
38-летний мужчина скандировал расистские кричалки во время игры 11-го тура между «Вероной» и «Брешиа» (2:1).
Болельщик не сможет посещать спортивные состязания на территории Италии и ЕС до 2025 года.
Ранее матч «Брешиа» — «Лацио» был прерван