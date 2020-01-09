Кейн выбыл из строя до апреля
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн выбыл из строя как минимум до апреля
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн выбыл из строя как минимум до апреля
Кейн получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:1), который прошел 1 января. Форвард начал матч в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.
Во втором месяце весны форвард сможет приступить к тренировкам.
В нынешнем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 25 официальных матчей, в которых забил 17 мячей.