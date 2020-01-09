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9 января, источник: Спорт РИА Новости

Кейн выбыл из строя до апреля

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн выбыл из строя как минимум до апреля из-за травмы левого подколенного сухожилия, сообщается на официальном сайте клуба из северного Лондона.

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Источник: Reuters

Кейн получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:1), который прошел 1 января. Форвард начал матч в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.

Как отмечается, после углубленного медосмотра у Кейна был выявлен разрыв левого подколенного сухожилия, и для его лечения потребуется операция, восстановление после которой займет время до апреля.

Во втором месяце весны форвард сможет приступить к тренировкам.

В нынешнем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 25 официальных матчей, в которых забил 17 мячей.

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