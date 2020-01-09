Кейн выбыл из строя до апреля

Кейн получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:1), который прошел 1 января. Форвард начал матч в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.

Как отмечается, после углубленного медосмотра у Кейна был выявлен разрыв левого подколенного сухожилия, и для его лечения потребуется операция, восстановление после которой займет время до апреля.