Класико отменяется. Симеоне и ВАР выбили «Барсу» из Суперкубка

Источник: Спорт-Экспресс

Испания. Суперкубок

½ финала

«Барселона» — «Атлетико» — 2:3 (0:0).

Голы: Коке, 46 (0:1). Месси, 51 (1:1). Гризманн, 62 (2:1). Мората, 81 — с пенальти (2:2). Корреа, 86 (2:3).

«Барселона»: Нету, Сержи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), де Йонг (Фати, 88), Месси, Суарес, Гризманн.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди (Витоло, 67), Корреа, Эррера (Коке, 46. Льоренте, 72), Партей, Сауль, Жоау Феликс, Мората.

Предупреждения: Пике, 31. Партей, 35. Суарес, 45+3. Савич, 45+3. Фелипе, 64. Льоренте, 73. Видаль, 77. Нету, 80.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

9 января. Джедда. Стадион «Король Абдалла Спортс Сити».

«Футбол — это бизнес»

«Все говорит о том, что футбол стал бизнесом. А бизнесу нужен доход, поэтому мы здесь», — откровенничал главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед первым полуфиналом. Он прав: уже перед прошлым сезоном испанцы проводили свой Суперкубок в Марокко, а теперь решили заработать на аравийцах. Только организация подкачала: за день до матча «Барселону» сперва повезли не на тот стадион для проведения тренировки и официальных мероприятий.

«Раньше с этого турнира начинался сезон, и мне это казалось логичным. Новый формат с четырьмя командами любопытен, но я не уверен в нем со спортивной точки зрения», — делился мнением на той же пресс-конференции Вальверде. Действительно, Суперкубок разросся, но в этом тоже есть свой смысл — все хотят видеть класико в финале.

Нервный первый тайм

«Реал» со своей задачей справился и легко победил накануне «Валенсию», но «Барселоне» пришлось сложнее. Первый тайм матча с «Атлетико» напоминал даже не футбол, а боевые единоборства, которые едва не завершились потасовкой. Когда прозвучал свисток на перерыв, Жоау Феликс повздорил с Месси, а следом Суарес и Савич получили по желтой карточке за неспортивное поведение.

В первом тайме вообще было много стычек. Второй вратарь «Барсы» Нету при поимке мяча рухнул на Юмтити и Корреа, полузащитнику «Атлетико» долго оказывали помощь. А потом Облак пострадал от Суареса, что тоже затянуло игру. Из-за постоянных стычек сосредоточиться на поле было сложно, а единственный голевой момент «Барселона» создала после «стандарта» — Савич головой перевел мяч на угловой после удара Гризманна.

ВАР против «Барсы»

В перерыве произошел тот конфликт между Месси и Феликсом и, казалось, во втором тайме продолжится бодание футболистов. Но уже через 19 секунд после возобновления игры только что вышедший на замену Коке открыл счет.

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«Барселону» разозлил то ли пропущенный гол, то ли надменное поведение игроков «Атлетико» в перерыве. В любом случае каталонцы заиграли гораздо активнее, а Месси уже к 60-й минуте забил сперва с правой ноги, а затем с левой. Правда, второй гол судья отменил после просмотра видеоповтора — углядел игру рукой у Месси. Чуть позже, правда, каталонцы все-таки вышли вперед — Гризманн головой замкнул атаку «Барсы».

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На 74-й минуте счет на табло вновь изменился — 3:1 в пользу «Барселоны»! Но и тут в дело вмешался ВАР — прочертили линии офсайда в финальной фазе атаки и отменили гол каталонцев. Снова 2:1!

Прорыв мадридцев

И после этого уже никто голы не отменял, хотя спорных эпизодов хватало. Сперва Нету нарушил правила в своей штрафной, и Мората с пенальти сравнял счет. А сразу после этого арбитр едва не назначил еще один 11-метровый — просматривал видео на предмет игры рукой у Пике. Не заметил нарушения.

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Но и без лишнего пенальти «Атлетико» удалось добиться успеха. Вновь провалилась оборона «Барсы», Корреа влетел в штрафную по центру и мощно пробил. Нету отразил мяч, Роберту его даже вынес — но из-за линии. Симеоне и вся команда радовались так, будто выиграли Лигу чемпионов.

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