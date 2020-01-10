Класико отменяется. Симеоне и ВАР выбили «Барсу» из Суперкубка
Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании «Атлетико» обыграл «Барселону» (3:2). Два мяча
Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании «Атлетико» обыграл «Барселону» (3:2). Два мяча
Испания. Суперкубок
½ финала
«Барселона» — «Атлетико» — 2:3 (0:0).
Голы: Коке, 46 (0:1). Месси, 51 (1:1). Гризманн, 62 (2:1). Мората, 81 — с пенальти (2:2). Корреа, 86 (2:3).
«Барселона»: Нету, Сержи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), де Йонг (Фати, 88), Месси, Суарес, Гризманн.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди (Витоло, 67), Корреа, Эррера (Коке, 46. Льоренте, 72), Партей, Сауль, Жоау Феликс, Мората.
Предупреждения: Пике, 31. Партей, 35. Суарес, 45+3. Савич, 45+3. Фелипе, 64. Льоренте, 73. Видаль, 77. Нету, 80.
Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).
9 января. Джедда. Стадион «Король Абдалла Спортс Сити».
«Все говорит о том, что футбол стал бизнесом. А бизнесу нужен доход, поэтому мы здесь», — откровенничал главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед первым полуфиналом. Он прав: уже перед прошлым сезоном испанцы проводили свой Суперкубок в Марокко, а теперь решили заработать на аравийцах. Только организация подкачала: за день до матча «Барселону» сперва повезли не на тот стадион для проведения тренировки и официальных мероприятий.
«Раньше с этого турнира начинался сезон, и мне это казалось логичным. Новый формат с четырьмя командами любопытен, но я не уверен в нем со спортивной точки зрения», — делился мнением на той же
«Реал» со своей задачей справился и легко победил накануне «Валенсию», но «Барселоне» пришлось сложнее. Первый тайм матча с «Атлетико» напоминал даже не футбол, а боевые единоборства, которые едва не завершились потасовкой. Когда прозвучал свисток на перерыв, Жоау Феликс повздорил с Месси, а следом Суарес и Савич получили по желтой карточке за неспортивное поведение.
В первом тайме вообще было много стычек. Второй вратарь «Барсы» Нету при поимке мяча рухнул на Юмтити и Корреа, полузащитнику «Атлетико» долго оказывали помощь. А потом Облак пострадал от Суареса, что тоже затянуло игру.
В перерыве произошел тот конфликт между Месси и Феликсом и, казалось, во втором тайме продолжится бодание футболистов. Но уже через 19 секунд после возобновления игры только что вышедший на замену Коке открыл счет.
«Барселону» разозлил то ли пропущенный гол, то ли надменное поведение игроков «Атлетико» в перерыве. В любом случае каталонцы заиграли гораздо активнее, а Месси уже к 60-й минуте забил сперва с правой ноги, а затем с левой. Правда, второй гол судья отменил после просмотра видеоповтора — углядел игру рукой у Месси. Чуть позже, правда, каталонцы
На 74-й минуте счет на табло вновь изменился — 3:1 в пользу «Барселоны»! Но и тут в дело вмешался ВАР — прочертили линии офсайда в финальной фазе атаки и отменили гол каталонцев. Снова 2:1!
И после этого уже никто голы не отменял, хотя спорных эпизодов хватало. Сперва Нету нарушил правила в своей штрафной, и Мората с пенальти сравнял счет. А сразу после этого арбитр едва не назначил еще один 11-метровый — просматривал видео на предмет игры рукой у Пике. Не заметил нарушения.
Но и без лишнего пенальти «Атлетико» удалось добиться успеха. Вновь провалилась оборона «Барсы», Корреа влетел в штрафную по центру и мощно пробил. Нету отразил мяч, Роберту его даже вынес — но
Но нет. Это пока только выход финал выставочного турнира, пусть и добытый в сверхэмоциональной игре. «Атлетико» победил и гарантировал в финале турнира выездное мадридское дерби.