В «Барселоне» ответили на слухи о возможной отставке Вальверде
В «Барселоне» прокомментировали слухи о возможной отставке главного тренера клуба Эрнесто Вальверде после поражения в полуфинале Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:3).
В «Барселоне» прокомментировали слухи о возможной отставке главного тренера клуба Эрнесто Вальверде после поражения в полуфинале Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:3).
Ранее журналист Джоан Мария Поу заявил, что 13 января состоится заседание совета директоров каталонского клуба, на котором решится, продолжит ли 55-летний тренер работу с «Барселоной».
Директор «Барселоны» Гильермо Амор опроверг слухи о возможном увольнении тренера:
«Нам нужно продолжить этот длинный сезон. Чтобы вы не говорили о возможной отставке Вальверде, ничего подобного не будет», — приводит слова Амора Marca.
Эрнесто Вальверде возглавляет «Барселону» с июля 2017 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны.
В текущем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место с 40 очками после 19 матчей. Ранее Вальверде работал с «Атлетиком» из Бильбао, «Эспаньолом», «Вильярреалом», «Валенсией» и греческим «Олимпиакосом».