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09:15 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Барселоне» ответили на слухи о возможной отставке Вальверде

В «Барселоне» прокомментировали слухи о возможной отставке главного тренера клуба Эрнесто Вальверде после поражения в полуфинале Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:3).

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Источник: AP 2019

Ранее журналист Джоан Мария Поу заявил, что 13 января состоится заседание совета директоров каталонского клуба, на котором решится, продолжит ли 55-летний тренер работу с «Барселоной».

Директор «Барселоны» Гильермо Амор опроверг слухи о возможном увольнении тренера:

«Нам нужно продолжить этот длинный сезон. Чтобы вы не говорили о возможной отставке Вальверде, ничего подобного не будет», — приводит слова Амора Marca.

Эрнесто Вальверде возглавляет «Барселону» с июля 2017 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место с 40 очками после 19 матчей. Ранее Вальверде работал с «Атлетиком» из Бильбао, «Эспаньолом», «Вильярреалом», «Валенсией» и греческим «Олимпиакосом».

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