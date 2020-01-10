В «Барселоне» ответили на слухи о возможной отставке Вальверде

Источник: AP 2019

Ранее журналист Джоан Мария Поу заявил, что 13 января состоится заседание совета директоров каталонского клуба, на котором решится, продолжит ли 55-летний тренер работу с «Барселоной».

Директор «Барселоны» Гильермо Амор опроверг слухи о возможном увольнении тренера:

«Нам нужно продолжить этот длинный сезон. Чтобы вы не говорили о возможной отставке Вальверде, ничего подобного не будет», — приводит слова Амора Marca.

Эрнесто Вальверде возглавляет «Барселону» с июля 2017 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны.