«В сборной должны играть горящие желанием футболисты». В КФФ могут наказать Жукова за высказывания о Казахстане

«Пока я был в Казахстане, ко мне отношение было всегда как к иностранцу. И не было такой поддержки и уважения, как было к местным футболистам. Сейчас уехал обратно в Европу, но теперь я должен быть сразу патриотом и пиарить страну? Я благодарен “Кайрату”. Я благодарен людям, которые меня поддерживали. В Казахстане меня считали иностранцем. В такой ситуации очень сложно выживать, когда тренеры (я сейчас не про Шпилевского) на тебя смотрят как на казаха, а казахи смотрят на тебя как на легионера. Это очень сложная ситуация. И мне было нелегко. В Казахстане со стороны общества, журналистов, специалистов, комментаторов и так далее никакого признания, как будто меня не было в Казахстане».