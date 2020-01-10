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09:22 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир «Кайрата» и футболисты «Иртыша». Новичок КПЛ сообщил о трансферных планах

Клуб могут пополнить два форварда и защитник.

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Петропавловский ФК «Кызыл-Жар СК» могут пополнить казахстанский защитник Александр Соколенко и гамбийский нападающий Момоду Сисей, сообщается в соцсетях клуба.

Так, Соколенко, который является воспитанником клуба, отправляется с командой на УТС. Отметим, что с 2017 года он входил в систему «Кайрата», но летом 2019 был отдан в аренду в «Иртыш», где и доигрывал прошлый сезон.

Сисей, лучший бомбардир «Кайрата» в сезоне-2013, в 2018 уже выступал за «Кызыл-Жар СК», а половину прошлого сезона также провел в составе павлодарской команды. Сисей прибудет в петропавловский клуб на следующей неделе. Отмечается, что задержка связана с паспортно-визовыми проблемами.

Кроме того, «Кызыл-Жар СК» ведет переговоры с «Иртышом» по возвращению своего воспитанника — нападающего Тимура Мульдинова. В предыдущем сезоне он подписал контракт с «Иртышом», за который сыграл 17 матчей в КПЛ.

Напомним, что накануне «Кызыл-Жар СК» объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Вячеслав Руснак. Днем ранее этот пост покинул 39-летний казахстанский специалист Али Алиев, под руководством которого в прошедшем сезоне петропавловский клуб стал чемпионом первой лиги и гарантировал себе участие в следующем сезоне премьер-лиги.

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