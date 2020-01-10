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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» продлил контракт с двумя легионерами

«Жетысу» решил продолжить сотрудничество с двумя своими легионерами — белорусским защитником Никитой Наумовым и сербским полузащитником Ненадом Адамовичем. Контракты с ними подписаны до конца 2020 года, передает корреспондент Vesti.kz.

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Оба игрока выступают за семиреченцев с прошлого года. 30-летний Наумов в 30 играх КПЛ забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 30-летний Адамович в 31 матче отличился пять раз при трех ассистах.

Отметим, что в зимнее межсезонье состав тылдыкорганского клуба покинули Руслан Степанюк, Олег Хромцов, Андрей Лебедев, Рауль Джалилов, Камо Оганесян, Мантас Куклис и Рифат Нурмугамет.

Из новичков официально пока никто не был подписан, хотя СМИ отправляли в стан талдыкорганцев разных игроков, в том числе полузащитника сборной Армении и ФК «Арарат-Армения» Гора Малакяна.

Сезон 2019 года «Жетысу» завершил на пятом месте.

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