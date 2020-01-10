«Жетысу» продлил контракт с двумя легионерами

Оба игрока выступают за семиреченцев с прошлого года. 30-летний Наумов в 30 играх КПЛ забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 30-летний Адамович в 31 матче отличился пять раз при трех ассистах.

Отметим, что в зимнее межсезонье состав тылдыкорганского клуба покинули Руслан Степанюк, Олег Хромцов, Андрей Лебедев, Рауль Джалилов, Камо Оганесян, Мантас Куклис и Рифат Нурмугамет.

Из новичков официально пока никто не был подписан, хотя СМИ отправляли в стан талдыкорганцев разных игроков, в том числе полузащитника сборной Армении и ФК «Арарат-Армения» Гора Малакяна.