Экс-футболист «Спартака» Ромуло покинул бразильский «Фламенго»

Как отмечается в сообщении, контракт с 29-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ромуло перешел в «Спартак» в 2012 году из бразильского клуба «Васко да Гама». В общей сложности в составе «красно-белых» полузащитник провел 69 игр, забил 4 мяча.