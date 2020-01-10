Экс-футболист «Спартака» Ромуло покинул бразильский «Фламенго»
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» на официальном сайте объявил об уходе из команды бывшего полузащитника московского «Спартака» Ромуло.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» на официальном сайте объявил об уходе из команды бывшего полузащитника московского «Спартака» Ромуло.
Как отмечается в сообщении, контракт с 29-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Ромуло перешел в «Спартак» в 2012 году из бразильского клуба «Васко да Гама». В общей сложности в составе «красно-белых» полузащитник провел 69 игр, забил 4 мяча.
В январе 2017 года Ромуло подписал соглашение с «Фламенго», который в 2019 году отдал игрока в аренду в другой бразильский клуб «Гремио».