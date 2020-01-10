Участник Лиги Европы от Казахстана подписал легионера с опытом игры в Турции и Голландии
«Кайсар» усилился голландским вингером Алвином Фортешем, передает корреспондент Vesti.kz.
«Кайсар» усилился голландским вингером Алвином Фортешем, передает корреспондент Vesti.kz.
Игрок уже проводит УТС с командой в Турции, тогда как контракт с ним подписан до 31 декабря.
25-летний Фортеш родился в Роттердаме, играл за молодежные команды «Спарты» и Фейеноорда. Первый профессиональный контракт подписал 4 сентября 2013 года с финским клубом «ПС Кеми».
Также в его карьере были голландские «Валвейк», «Витесс», «Осс», турецкий «Болуспор», чешская «Зброевка», грузинская «Дила».
1 июня 2018 года дебютировал за сборную
Добавим, что зимой состав «волков» также пополнили Елдос Ахметов («Кайрат»), Элгуджа Лобжанидзе («Тараз»), Багдат Каиров («Актобе»), Куаныш Калмуратов («Атырау»).
«Кайсар» в прошлом сезоне завоевал Кубок Казахстана, что принесло кызылординской команде путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.