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12:49 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Лиги Европы от Казахстана подписал легионера с опытом игры в Турции и Голландии

«Кайсар» усилился голландским вингером Алвином Фортешем, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игрок уже проводит УТС с командой в Турции, тогда как контракт с ним подписан до 31 декабря.

25-летний Фортеш родился в Роттердаме, играл за молодежные команды «Спарты» и Фейеноорда. Первый профессиональный контракт подписал 4 сентября 2013 года с финским клубом «ПС Кеми».

Также в его карьере были голландские «Валвейк», «Витесс», «Осс», турецкий «Болуспор», чешская «Зброевка», грузинская «Дила».

1 июня 2018 года дебютировал за сборную Кабо-Верде в товарищеском матче с Алжиром (3:2).

Добавим, что зимой состав «волков» также пополнили Елдос Ахметов («Кайрат»), Элгуджа Лобжанидзе («Тараз»), Багдат Каиров («Актобе»), Куаныш Калмуратов («Атырау»).

«Кайсар» в прошлом сезоне завоевал Кубок Казахстана, что принесло кызылординской команде путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.

Кайсар
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