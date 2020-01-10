СМИ: главный тренер ФК «Барселона» Вальверде покинет команду после завершения сезона

«Вальверде завершит свои отношения с “Барселоной” в июне. Такое решение было принято им и клубом», — заявил корреспондент программы El Golazo De Gol Гонсало Миро.

Вальверде 55 лет, он занимает пост главного тренера «Барселоны» с мая 2017 года. Под его руководством клуб дважды подряд становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок Испании. Также он тренировал «Олимпиакос», с которым трижды становился чемпионом Греции и дважды завоевывал кубок страны, и «Атлетик», выиграв с ним Суперкубок Испании.