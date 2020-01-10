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10 января, источник: Vesti.kz

«Казахский Златан» определился с командой в новом сезоне

Нападающий «Ордабасы» и сборной Казахстана Тохтар Жангылышбай остается в шымкентском клубе, сообщает KazFootball.kz.

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Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Тобола», но в итоге форвард не будет менять команду. Он присоединился к «Ордабасы» на первом сборе, который продлится в Шымкенте до 24 января.

В прошедшем сезоне Жангылышбай отличился восемь раз в 30 матчах, а его мяч в ворота «Астаны» признали лучшим в КПЛ-2019. Этот гол также широко обсуждался за рубежом, а самого форварда прозвали «Казахским Златаном».

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В «Ордабасы» Жангылышбай перешел в начале 2019 года, а до этого выступал за «Кайсар», «Жетысу», «Актобе», «Тобол», «Кайрат», «Астану» и родной «Шахтер». Всего в КПЛ он провел 132 матча и забил 21 гол.

В 2019 году Жангылышбай спустя четыре года после дебюта сыграл за сборную Казахстана. Всего в ее составе он провел четыре матча и голами пока не отметился.

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