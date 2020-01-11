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09:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Новичок АПЛ обыграл «Вест Хэм» и вышел на пятое место

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в пятницу, 11 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Болельщики не увидели голов в первом тайме. На 53-й минуте «клинков» вывел вперед Оливер Макберни.

Победа позволила «Шеффилду» набрать 32 очка и выйти на пятое место в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» 22 очка, команда находится на 16-й позиции.

В следующем туре «Шеффилд» 18 января на выезде встретится с «Арсеналом». «Вест Хэм» в тот же день на своем поле примет «Эвертон».

Шеффилд Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2210.01.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Bramall Lane, 30124 зрителя
Главные тренеры
Крис УайлдерДэвид Мойес
Голы
Оливер Макберни(Джон Флек)53′
Составы команд
1Дин Хендерсон
3Аарон Крессуэлл
2Джордж Болдок
4Фабиан Бальбуэна
3Энда Стивенс
5Пабло Сабалета
5Джек О`Коннелл
21Анджело Огбонна
6Крис Бэшем
16Марк Нобл
12Джон Иган
41Деклан Райс
4Джон Флек
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
16Оливер Норвуд
22Себастьен Алле
7Джон Ландстрем
70′
1Лукаш Фабяньски
15′
27Мухамед Бешич
86′
25Дэвид Мартин
9Оливер Макберни
84′
26Артур Масуаку
69′
10Билли Шарп
11Роберт Снодграсс
17Дэвид Макголдрик
60′
10Мануэль Лансини
84′
22Лис Муссе
18Пабло Форнальс
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)7
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
11Фолы6
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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