Новичок АПЛ обыграл «Вест Хэм» и вышел на пятое место

Источник: Reuters

Встреча прошла в пятницу, 11 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Болельщики не увидели голов в первом тайме. На 53-й минуте «клинков» вывел вперед Оливер Макберни.

Победа позволила «Шеффилду» набрать 32 очка и выйти на пятое место в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» 22 очка, команда находится на 16-й позиции.