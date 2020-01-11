Новичок АПЛ обыграл «Вест Хэм» и вышел на пятое место
«Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче 22-го тура Английской
«Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче 22-го тура Английской
Встреча прошла в пятницу, 11 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Болельщики не увидели голов в первом тайме. На 53-й минуте «клинков» вывел вперед Оливер Макберни.
Победа позволила «Шеффилду» набрать 32 очка и выйти на пятое место в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» 22 очка, команда находится на 16-й позиции.
В следующем туре «Шеффилд» 18 января на выезде встретится с «Арсеналом». «Вест Хэм» в тот же день на своем поле примет «Эвертон».
|Крис Уайлдер
|Дэвид Мойес
|Оливер Макберни(Джон Флек)
|53′
|1
|Дин Хендерсон
|3
|Аарон Крессуэлл
|2
|Джордж Болдок
|4
|Фабиан Бальбуэна
|3
|Энда Стивенс
|5
|Пабло Сабалета
|5
|Джек О`Коннелл
|21
|Анджело Огбонна
|6
|Крис Бэшем
|16
|Марк Нобл
|12
|Джон Иган
|41
|Деклан Райс
|4
|Джон Флек
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
|16
|Оливер Норвуд
|22
|Себастьен Алле
|7
|Джон Ландстрем
70′
|1
|Лукаш Фабяньски
15′
|27
|Мухамед Бешич
86′
|25
|Дэвид Мартин
|9
|Оливер Макберни
84′
|26
|Артур Масуаку
69′
|10
|Билли Шарп
|11
|Роберт Снодграсс
|17
|Дэвид Макголдрик
60′
|10
|Мануэль Лансини
84′
|22
|Лис Муссе
|18
|Пабло Форнальс
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)