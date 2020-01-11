«Пацаны на колени падали». Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом

Источник: Sport24

«Алиев приезжал на базу с шестью охранниками. Янукович (Виктор, бывший президент Украины. — Sport24) так не ездил по городу. Типа ставил эту свою аппаратуру: «Смотри, я щас заеду». Дальний свет, мигалки. Думаю: «Елки, куда…» Приехал на базу, один охранник стоит, открывает двери. Тут Сан Саныч выходит. Приехал на тренировку человек потренироваться. Второй уже идет, двери закрывает-открывает. Третий пошел смотреть территорию. Четвертый… Ну, это треш.

Мы тренируемся, а охранники там, где телевизор у нас был. Они там все шу-шу. Смотрят, как тренировка проходит, дай бог, чтобы не «сняли». Это сильно было. Они (охранники) менялись два через два. В команде смеялись.