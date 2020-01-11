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09:56 (мск), источник: Sport24

«Пацаны на колени падали». Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о забавных историях с участием своего экс-партнера по команде Александра Алиева.

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Источник: Sport24

«Алиев приезжал на базу с шестью охранниками. Янукович (Виктор, бывший президент Украины. — Sport24) так не ездил по городу. Типа ставил эту свою аппаратуру: «Смотри, я щас заеду». Дальний свет, мигалки. Думаю: «Елки, куда…» Приехал на базу, один охранник стоит, открывает двери. Тут Сан Саныч выходит. Приехал на тренировку человек потренироваться. Второй уже идет, двери закрывает-открывает. Третий пошел смотреть территорию. Четвертый… Ну, это треш.

Мы тренируемся, а охранники там, где телевизор у нас был. Они там все шу-шу. Смотрят, как тренировка проходит, дай бог, чтобы не «сняли». Это сильно было. Они (охранники) менялись два через два. В команде смеялись.

А с «калашом» как он бегал по «Арене» (ночной клуб в Киеве)? Пацаны на колени падали: «Не стреляй, Саныч, не стреляй!» — рассказал Милевский в эфире в ютуб-канала «Миля».

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