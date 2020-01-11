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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Сульшер не намерен отпускать Янга в «Интер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о возможном уходе защитника Эшли Янга, которым активно интересуется итальянский «Интер».

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Источник: AP 2020

«Янг — один из наших игроков, наш капитан, и мы просто не должны поддаваться спекуляциям. Он сосредоточен и остаётся большим профессионалом, и я не думаю, что это изменится. Если нам будет нужно, мы с Янгом обсудим это, но у нас не так много здоровых игроков, поэтому нам нужен каждый.

Эшли очень хорошо выступает за «Манчестер Юнайтед» и очень хорошо исполняет роль капитана в этом сезоне, поэтому давайте посмотрим, как у нас будут обстоять дела в июне, и в феврале тоже", — приводит слова Сульшера The Telegraph.

Янг защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

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