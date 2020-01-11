Сульшер не намерен отпускать Янга в «Интер»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
«Янг — один из наших игроков, наш капитан, и мы просто не должны поддаваться спекуляциям. Он сосредоточен и остаётся большим профессионалом, и я не думаю, что это изменится. Если нам будет нужно, мы с Янгом обсудим это, но у нас не так много здоровых игроков, поэтому нам нужен каждый.
Эшли очень хорошо выступает за «Манчестер Юнайтед» и очень хорошо исполняет роль капитана в этом сезоне, поэтому давайте посмотрим, как у нас будут обстоять дела в июне, и в феврале тоже", — приводит слова Сульшера The Telegraph.
Янг защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах английской