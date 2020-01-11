Сульшер не намерен отпускать Янга в «Интер»

«Янг — один из наших игроков, наш капитан, и мы просто не должны поддаваться спекуляциям. Он сосредоточен и остаётся большим профессионалом, и я не думаю, что это изменится. Если нам будет нужно, мы с Янгом обсудим это, но у нас не так много здоровых игроков, поэтому нам нужен каждый.