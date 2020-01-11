В контрактах игроков «Барселоны» появится новый пункт. В клубе недовольны поведением Пике
Руководство «Барселоны» осталось недовольно поведением защитника команды Жерара Пике.
Руководство «Барселоны» осталось недовольно поведением защитника команды Жерара Пике.
Теперь каталонский клуб будет включать во все следующие контракты своих игроков новый, специальный пункт, сообщает ABC.es.
Таким образом, пункты о запрете похожего рода деятельности будут включаться во все подписываемые с игроками контракты со следующего сезона.