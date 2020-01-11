В контрактах игроков «Барселоны» появится новый пункт. В клубе недовольны поведением Пике

Теперь каталонский клуб будет включать во все следующие контракты своих игроков новый, специальный пункт, сообщает ABC.es.

Руководство «Барселоны» осталось недовольно тем, что испанец отлучался из расположения команды ввиду своей деятельности в качестве владельца футбольного клуба «Андорра» и участии в теннисных проектах.