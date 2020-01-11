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12:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В контрактах игроков «Барселоны» появится новый пункт. В клубе недовольны поведением Пике

Руководство «Барселоны» осталось недовольно поведением защитника команды Жерара Пике.

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Источник: AP 2020

Теперь каталонский клуб будет включать во все следующие контракты своих игроков новый, специальный пункт, сообщает ABC.es.

Руководство «Барселоны» осталось недовольно тем, что испанец отлучался из расположения команды ввиду своей деятельности в качестве владельца футбольного клуба «Андорра» и участии в теннисных проектах.

Таким образом, пункты о запрете похожего рода деятельности будут включаться во все подписываемые с игроками контракты со следующего сезона.

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